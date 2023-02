Njemačka i EU očekuju izbor svih četvoro sudija US

Podgorica, (MINA) – Njemačka i Evropska unija (EU) očekuju da će u ponedjeljak u crnogorskoj Skupštini biti izabrano svih četvoro sudija Ustavnog suda, rekao je specijalni izaslanik Vlade Njemačke za Zapadni Balkan, Manuel Saracin.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Saracin se sastao sa predsjednicom parlamenta Danijelom Đurović.

“Saracin je izrazio očekivanje te države, ali i EU da će u ponedjeljak biti izabrano svih četvoro sudija Ustavnog suda”, rekli su iz Skupštine.

Saracin je istakao da je to jedini način da se ta važna institucija konačno odblokira i profunkcioniše na pravi način.

On je, kako se navodi, iskazao interesovanje za predsjedničke izbore raspisane za 19. mart i potencirao važnost obezbjeđenja njihove regularnosti.

Saracin je, govoreći o trenutnoj političkoj situaciji u Crnoj Gori, naveo da svi politički akteri treba da pokažu apsolutnu posvećenost rješavanju gorućih pitanja, među kojima je najvažnije pitanje Ustavnog suda.

On je rekao da svi politički akteri treba da partijske i partikularne interese ostave po strani i da se fokusiraju na ono što je najvažnije – pristupanje Crne Gore EU.

Saracin i Đurović su se saglasili da je neophodno izabrati svih četvoro sudija Ustavnog suda, jer je to jedini način da se obezbijedi potpuna funkcionalnost te institucije.

Đurović je naglasila da angažman Saracina najbolje pokazuje zainteresovanost Njemačke za stanje u Crnoj Gori i želju da ona u najskorije vrijeme dostigne političku stabilnost i institucionalnu funkcionalnost.

“Istakavši važnost aktuelnog trenutka za Crnu Goru, kao i zadovoljstvo zbog postignutog političkog dogovora o kandidatima za sudije Ustavnog suda, Đurović je izrazila očekivanje da će u ponedjeljak doći do njihovog izbora”, kaže se u saopštenju.

Đurović je informisala Saracina o ličnim naporima učinjenim da do izbora sudija dođe i ranije.

Prema njenim riječima, nakon intenzivne komunikacije sa svim klubovima, 27. februar iskristalisao se kao datum kada će dovoljan broj poslanika biti prisutan da bi se sporovelo glasanje i dostigla dvotrećinska većina za izbor sudija Ustavnog suda.

Đurović je ukazala na značaj Berlinskog procesa, koji ima nezamjenljivu ulogu u jačanju regionalne saradnje i povezivanju zemalja regiona sa EU na putu integracije.

“Ona je informisala sagovornika o preduzetim aktivnostima, nakon saznanja da Vlada nije započela proceduru potvrđivanja tri sporazuma potpisana 3. novembra prošle godine u Berlinu”, rekli su iz Skupštine.

Đurović, kako je saopšteno, očekuje da će izvršena urgencija rezultirati skorim slanjem Skupštini tih sporazuma i njihovim potvrđivanjem na sjednici plenuma.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS