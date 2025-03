Nišić prihvatila zahtjev za sastanak sa organizatorima protesta

Podgorica, (MINA) – Ministarka rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga Naida Nišić sastaće se sa predstavnicima organizacija koje se bore za prava osoba sa invaliditetom (OSI), a koji danas organizuju protest ispred zgrade tog resora u Podgorici.

Izvršni direktor Saveza slijepih Goran Macanović je rekao da će sastanak početi u 15 sati i 30 minuta.

Sa protesta, koji je počeo u podne, zatraženo je povlačenje Nacrta zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI i izradu novog.

Sa protesta je zatraženo da Nišić primi predstavnike nevladinih organizacija koje organizuju protest.

Predstavnici tih organizacija su poručili da će protestovati dok god njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni.

