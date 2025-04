Nišić: Pravo na rad u bezbjednim uslovima da bude dostupno svima

Podgorica, (MINA) – Pravo na rad u bezbjednim i zdravim uslovima mora biti univerzalno dostupno svakom zaposlenom, poručila je ministarka rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga Naida Nišić.

Ona je, na konferenciji povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite i zdravlja na radu, naglasila da pravo na zaštitu i zdravlje na radu nije samo pravno pitanje, već pitanje dostojanstva svakog pojedinca, a što je zagarantovano Ustavom.

Nišić je ukazala na kontinuirane napore Ministarstva u jačanju zakonskog i institucionalnog okvira, u skladu sa standardima Evropske unije i Međunarodne organizacije rada.

„Pravo na rad u bezbjednim i zdravim uslovima mora biti univerzalno dostupno svakom zaposlenom“, rekla je Nišić.

Kako je navela, digitalno doba nosi brojne prednosti, ali i nove izazove po bezbjednost i zdravlje na radu.

„Naša je odgovornost da te izazove prepoznamo, razumijemo i odgovorimo na njih strateški i odgovorno. Današnja razmjena znanja i iskustava doprinosi stvaranju radnog okruženja koje podstiče razvoj, ali prije svega štiti život i zdravlje radnika“, poručila je Nišić.

Ministar javne uprave Maraš Dukaj istakao je da je značajno usklađivanje primjene digitalnih tehnologija sa zaštitom prava zaposlenih.

„Naš cilj nije samo digitalizacija procesa, već izgradnja sistema u kojem tehnologije služe unapređenju kvaliteta života, očuvanju zdravlja i stvaranju sigurnijeg radnog ambijenta“, naveo je Dukaj.

Ministar zdravlja Vojislav Šimun rekao je da je potrebno jačanje preventivnih mjera i međuresorne saradnje kako bi se očuvalo zdravlje zaposlenih u uslovima ubrzane digitalizacije i promjena na tržištu rada.

“Kontinuirano radimo na unapređenju zakonske regulative i politika koje štite zdravlje zaposlenih, a novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti prepoznali smo značaj novih tehnologija za praćenje zdravlja svih građana“, naveo je Šimun.

On je kazao da su obezbijedili mogućnost uvođenja modela telemedicine, kao zdravstvene usluge u svrhu novih inicijativa, koje mogu biti usmjerene na smanjenje stresa i podizanje mentalnog zdravlja zaposlenih.

Mišel Dineli iz Evropske agencije za zaštitu i zdravlje na radu (EU-OSHA), kako je saopšteno, predstavio je ključne elemente evropske kampanje “Zaštita i zdravlje na radu u digitalnom dobu”.

On je istakao da je obaveza svih aktera da zajednički odgovore na rizike koje nove tehnologije donose.

U saopštenju se navodi da je na konferenciji održana panel diskusija „Prevencija teških, kolektivnih i smrtnih povreda na radu – izazovi i postupanja u praksi“, na kojoj su – predstavnici Ministarstva, Uprave za inspekcijske poslove – Inspektorata rada, zdravstvenih institucija, pravosuđa i drugih relevantnih subjekata, analizirali stvarne izazove u oblasti zaštite na radu.

„Razgovarano je o mehanizmima prevencije teških povreda, neophodnosti pravovremenog reagovanja, odgovornostima poslodavaca i o ulozi pravosudnih institucija u zaštiti prava zaposlenih“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je posebna pažnja posvećena potrebama za jačanjem inspekcijskog nadzora, podizanjem nivoa edukacije zaposlenih i poslodavaca, kao i unapređenjem međuresorne saradnje.

“Odgovorna primjena digitalnih tehnologija mora biti praćena kontinuiranim jačanjem kapaciteta za zaštitu i zdravlje na radu, kroz aktivnu saradnju svih relevantnih aktera, u cilju stvaranja bezbjednijeg, zdravijeg i pravednijeg radnog okruženja u Crnoj Gori“, zaključeno je na panelu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS