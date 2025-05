Nikšićka policija uhapsila dvije osobe sa nacionalne potjernice

Podgorica, (MINA) – Nikšićka policija uhapsila je N.V. (27) i M.V. (37) za kojima je raspisana nacionalna potraga, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je nacionalnu potragu za N.V. raspisalo Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, zbog krivičnog djela laka tjelesna povreda.

“N.V. je predat službenicima Odjeljenja bezbjednosti Podgorica na dalju nadležnost”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je u Nikšiću lociran i uhapšen i M.V. (37) sa Cetinja, za kojim je Odjeljenje bezbjednosti Danilovgrad raspisalo nacionalnu potragu zbog krivičnog djela krađa.

Kako su kazali, M.V. je nakon toga sproveden na dalju nadležnost policiji u Danilovgradu.

„Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić nastavljaju sa aktivnostima u cilju podizanja nivoa bezbjednosti, zaštite građana i unapređenja vladavine prava“, poručili su iz policije.

