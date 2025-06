Nikšićanin uhapšen zbog sumnje da je ubio majku

Podgorica, (MINA) – Nikšićanin S.G. (59) uhapšen je zbog sumnje da je svojoj majci M.G.(85) nanio teške tjelesne povrede, od kojih je preminula u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG), saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti (OB) Nikšić u utorak obaviještena da je u nikšićku Opštu bolnicu dovezena M.G. sa povredama u glave, nakon čega je hitno prevezena na dalje liječenje u KCCG.

U saopštenju se dodaje da je odmah nakon primljenog obavještenja sa događajem upoznat državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji je izvršio uviđaj u stanu u kojem oštećena živi sa sinom.

Kako su kazali iz Uprave policije, medicinsko osoblje KCCG jutros je obavijestilo službenike OB Nikšić da je M.G. preminula.

„Sa novonastalim okolnostima je upoznat državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu koji se izjasnio da se u predmetnom događaju stiču elementi bića krivičnog djela teško ubistvo“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su policijski službenici, kao osumnjičenog da je počinilo to krivično djelo, identifikovali S.G. iz Nikšića, sina M.G.

„Sprovođenjem daljih kriminalističkih mjera i radnji došlo se do sumnje da je S.G. u stanu u kojem borave, nanio višestruke povrede svojoj majci M.G. u predjelu ruku, nogu i glave, koje je ljekar specijalista okarakterisao kao teške tjelesne povrede opasne po život“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su kazali da je, po nalogu postupajućeg tužioca, S.G. uhapšen zbog sumnje da izvršio krivično djelo teško ubistvo i da će, uz krivičnu prijavu, biti spoveden Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost.

Kako su dodali iz policije, dežurni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici je naložio obdukciju tijela preminule, koja će biti izvršena danas.

