Nikšićanin uhapšen zbog prijetnji policijskim službenicima

Podgorica, (MINA) – Nikšićanin J.M. (27) uhapšen je zbog sumnje da je prijetio policijskim službenicima, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako su kazali iz policije, J.M. je na svom profilu na jednoj društvenoj mreži objavio više video zapisa u kojima je uputio više riječi prijeteće i uvredljive sadržine na račun jednog službenika Odjeljenja bezbjednosti (OB) Nikšić.

“J.M. je još jednom policijskom službeniku OB Nikšić uputio više riječi prijeteće i uvredljive sadržine, prilikom preduzimanja mjera i radnji iz svoje nadležnosti”, navodi se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je o događaju obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Nikšiću po čijem je nalogu J.M. uhapšen.

„On je uz krivičnu prijavu priveden ODT u Nikšiću na dalju nadležnost“, dodaje se u saopštenju.

J.M. se tereti da je izvršio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti na štetu dva policijska službenika.

