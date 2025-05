Nikšićanin osumnjičen za nasilničko ponašanje

Podgorica, (MINA) – Službenici policije podnijeli su krivičnu prijavu protiv A.G. (22) iz Nikšića zbog sumnje da je sugrađaninu nanio teške tjelesne povrede, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, službenici Odjeljenja bezbjednosti (OB) Nikšić su u jednoj ulici u tom gradu zatekli muškarca sa vidnim povredama na glavi.

Iz policije su rekli da je povrijeđeni odmah prevezen u Opštu bolnicu Nikšić, gdje mu je dežurni ljekar konstatovao teške tjelesne povrede frakturu nosne kosti, na više mjesta.

„Službenici OB Nikšić su sproveli kriminalističku obradu koja je rezultirala identifikovanjem A.G. (22) kao osumnjičenog da je nanio povrede oštećenom“, kaže se u saopštenju.

Kako se sumnja, A.G. je, nakon verbalnog sukoba, oštećenom zadao više udaraca u predjelu glave.

Iz policije su kazali da je protiv A.G. podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS