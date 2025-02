Nikšićanin osumnjičen za nanošenje teških tjelesnih povreda

Podgorica, (MINA) – Službenici nikšićke policije identifikovali su, locirali i uhapsili M.B. (23) osumnjičenog da je tokom fizičkog obračuna teško povrijedio V.G. (28) iz Nikšića, saopšteno je iz Uprave policije. Navodi se da je nikšićkoj policiji u petak zaposleni u Medicinskom centru u Nikšiću prijavio da se na ukazivanje ljekarske pomoći javio V.G, kojem su konstatovane teške tjelesne povrede u vidu frakture nosa i sinusne kosti. Kako se dodaje, V.G. je, nakon ukazane ljekarske pomoći, prevezen u Klinički centar Crne Gore radi daljeg liječenja. „Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su, u kratkom roku, identifikovali M.B., za kojeg se sumnja da je počinio ovo krivično djelo“, kaže se u saopštenju. On je, kako se sumnja, to djelo počinio na način što je nanio povrede V.G. tokom fizičkog obračuna koji je uslijedio nakon verbalnog sukoba ispred jednog ugostiteljskog objekta. Iz policije su rekli da se M.B. nalazio u bjekstvu i da je u subotu priveden u službene prostorije radi preduzimanja daljih službenih mjera i radnji. „O svemu je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji je naložio hapšenje M.B. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teška tjelesna povreda“, navodi se u saopštenju.

