Nikšićani kod sudije za prekršaje zbog vožnje pod dejstvom alkohola

*Podgorica, (MINA) – Nikšićka policija uhapsila je M.B.(64) i R.M. (22) iz tog grada zbog vožnje pod dejstvom alkohola.

Uprava policije objavila je na mreži X da je utvrđeno da je M.B., vozio pod dejstvom alkohola u koncentraciji od 2,3 promila a, R.M. 2,49.

Navodi se da su M.B i R.M, privedeni sudiji za prekršaje.

