Nikšić proslavio Dan Evrope

Podgorica, (MINA) – Proslava Dana Evrope prilika je za podsjećanje i slavlje univerzalnih vrijednosti Evropske unije (EU) – slobode, demokratije, jednakosti i vladavine prava, poručila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Iz Ministarstva evropskih poslova (MEP) je saopšteno da su taj resor i opština Nikšić, uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori, obilježili Dan Evrope u duhu zajedništva i raznolikosti, kroz bogat program koji je spojio ekološke, sportske, obrazovne i kulturne aktivnosti.

„U šarenolikom mozaiku, posebno mjesto zauzeo je „Evropski đir – Igre bez granica“, vesela i inkluzivna aktivnost koja je okupila djecu iz nikšićkih osnovnih škola, promovišući timski duh, solidarnost i evropske vrijednosti“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je program proslave Dana Evrope počeo volonterskom zelenom akcijom nikšićkih predškolaca na Tvrđavi Bedem pod nazivom „Nauči me kako da uredim vrt“.

Akciju je, kako su kazali iz MEP-a, organizovao Bedem fest u saradnji sa javnom predškolskom ustanovom “Dragan Kovačević”, javnom ustanovom Muzeji i Galerije Nikšić, Turističkom Organizacijom Nikšić i Agencijom za zaštitu životne sredine.

Iz tog Vladinog resora su rekli da je centralna proslava održana na Trgu slobode, gdje su svečano otvorene „Igre bez granica“.

Oni su kazali da je program okupio učenike sedmog i osmog razreda osnovnih škola (OŠ) „Ratko Žarić“, „Mileva Lajović Lalatović“, „Olga Golović“ i „Milija Nikčević“.

Gorčević je naglasila da proslava Dana Evrope nije samo obilježavanje važnog datuma, već podsjećanje i slavlje univerzalnih vrijednosti EU – ljudskog dostojanstva, slobode, demokratije, jednakosti, vladavine prava i poštovanje ljudskih prava.

„Naš zadatak je da svakom djetetu, bilo da odrasta u Nikšiću, Podgorici ili Rožajama, obezbijedimo jednake šanse koje donosi evropski prostor – pristup znanju, razmjenama i mogućnostima“, rekla je Gorčević.

Ona je kazala da je upravo to smisao evropske ideje, da svako dijete, bilo gdje u Evropi, može da sanja velike snove i da ih ostvari u slobodnom, pravednom i solidarnom društvu.

Otvarajući svečanost, predsjednik Opštine Nikšić Marko Kovačević čestitao je Dan Evrope i Dan pobjede, podsjećajući da je grad pod Trebjesom u finalu izbora za Evropsku prijestonicu kulture 2030. godine.

To, kako je naveo, predstavlja jedan vid igre i zdravog nadmetanja.

Kovačević je kazao da upravo danas iz Nikšića žele da pošalju poruku da se kroz zdravu igru, fer nadmetanje i takmičenje grade bolji rezultati, nove mogućnosti i stabilnija zajednica.

„I sve to bez granica koje nam se nameću, a koje mi, kroz igru i dobre namjere, zajedno rušimo i činimo naše društvo i čitavu Evropu boljim mjestom za život“, naveo je Kovačević.

Programski menadžer u Delegaciji EU u Crnoj Gori Gianandrea Villa poručio je da je današnji dan dokaz da lokalne zajednicu igraju ključnu ulogu na evropskom putu.

Prema njegovim riječima, evropska integracija ne odvija se samo u Podgorici ili Briselu.

„Ona se dešava ovdje – u vašem gradu, tamo gdje dobra uprava, čista životna sredina, kvalitetno obrazovanje i stvarne prilike treba da dopru do svakog građanina“, poručio je Villa.

Iz MEP-a su naveli da je poseban gost manifestacije bio Boško Drašković, uspješni bokser iz Nikšića, koji je svojim prisustvom i podrškom učesnicima „Igara bez granica“ dodatno inspirisao mlade da njeguju sportski duh i istrajnost.

„Kao bivši olimpijac, mogu da vam kažem da je sport odličan primjer onog što možemo postići kada radimo zajedno, bez obzira na razlike. Evropa je kolijevka mnogih sportskih dostignuća, ali i kulturnih razmjena. Zajedno možemo graditi bolju budućnost, ne samo za nas, već i za generacije koje dolaze“, rekao je Drašković.

Iz MEP-a su kazali da su najbolje vještine tokom „Igara bez granica“ pokazali učenici iz OŠ „Mileva Lajović Lalatović“, koji su osvojili prvo mjesto i dobili medalje i nagrade.

Kako su naveli, Dan Evrope obilježen je i konferencijom „Evropska prijestonica kulture i EU integracije“, koja je okupila relevantne sagovornike iz oblasti kulture iz zemalja članica EU.

„Grad je takođe postao bogatiji za novo informativno mjesto „EU i tačka“ u zgradi Opštine Nikšić, koje je otvoreno kroz projekat „Opštine za EU“, kako bi građanima pružao aktuelne informacije o Uniji, fondovina, politikama i mogućnostima u procesu pristupanja“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je proslava Dana Evrope u Nikšiću organizovana u okviru Evropskog đira, koji MEP organizuje u još pet crnogorskih opština – na Žabljaku, u Pljevljima, Beranama, Petnjici i Baru.

„Evropski đir dio je šireg programa koji Delegacija EU u Crnoj Gori i MEP sprovode u saradnji sa projektima Evropska kuća, EU4ME i Opštine za EU, u periodu od 3. do 30. maja širom Crne Gore“, dodaje se u saopštenju.

