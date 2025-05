Nikolić: Suspendovan parlamentarni i politički život u državi

Podgorica, (MINA) – Parlamentarni i politički život u Crnoj Gori je suspendovan, kazao je šef Kluba poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić, navodeći da će parlamentarna većina do utorka, kada će biti nastavljena sjednica Skupštine, pregovarati o popuni raznih funkcija kako bi se međusobno ucjenjivali i trgovali.

Nikolić je to rekao na konferenciji za novinare nakon što je, na zahtjev parlamentarne većine, prekinuta današnja Sjednica Skupštine.

„Danas, po ko zna koji put, svjedočimo raspadu sistema u crnogorskom parlamentu i državi. Suspendovana je predstavnička demokratija, a suspendovan je parlamentarni i politiički život“, rekao je Nikolić.

On je naveo da su predsjednik Skupštine Andrija Mandić i premijer Milojko Spajić potpuno „ubili građane u pojam“.

„Od skandala do skandala ljude više ne može ništa iznenaditi. Skandal za skandalom se arhivira i parlamentarna većina nastavlja da traje i funkcioniše, a jedini lijepak su fotelje“, kazao je Nikolić.

Kako je rekao, danas je u parlamentu otvorena berza koja će trajati do utorka, do trenutka dok se Spajić vrati iz posjete Japanu.

„A onda će, po starom običaju, (Spajić) da kaže – ajde ako imamo neki problem, koje će ko ministarstvo, pa kad se pogodimo i proširimo Vladu do nekog novog rekorda, i onda će biti svi srećni“, dodao je Nikolić.

On je istakao da je toliko nepristojnosti u parlamentarnom i političkom životu da je to zaista teško podnijeti.

Nikolić je kazao da je današnje odgađanje sjednice sramota, dodajući da se stidi takvog postupanja kolega iz parlamentarne većine.

Prema njegovim riječima, ljudi iz parlamentarne većine su toliko „srasli sa foteljama“ da i kad su jako ozbiljne teme na dnevnom redu jedino što ih motiviše da sjednu za sto je dogovor o podjeli interesa i moći.

„Do 3. juna će se iza kulisa vjerovatno voditi pregovori o brojnim namještenjima, popunama raznih funkcija, kako bi se međusobno ucjenjivali i trgovali, dok svi ne budu mirni i spokojni“, rekao je Nikolić.

On je poručio da će DPS te dane iskoristiti da upozorava građane.

„Jednog dana porašće i potencijal u opozicionoj biračkoj javnosti dovoljan za političke promjene koje su, na bazi ovoga što gledamo na političkoj sceni, neminovne nakon sljedećih parlamentarnih izbora“, poručio je Nikolić.

On je ocijenio da postoji ozbiljno nesaglasje parlamentarne većine oko podjele “kolača” unutar institucija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS