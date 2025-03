Nikolić: Poslanicima kojima su bile izrečene mjere uskraćeno pravo postavljanja pitanja

Podgorica, (MINA) – Parlamentarna većina odlučila je da poslanicima kojima su bile izrečene mjere udaljenja uskrati pravo na postavljanje poslaničkog pitanja na premijerskom satu, kazao je šef Kluba poslanika Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić.

Sjednica Skupštine posvećena premijerskom satu biće održana u srijedu.

„Kukavička i nedemokratska parlamentarna većina odlučila je da poslanicima kojima su bile izrečene mjere udaljenja uskrati pravo na postavljanje poslaničkog pitanja”, naveo je Nikolić u objavi na platformi X.

On je dodao da je to loša – antievropska poruka „preplašene većine”, u trenutku kad je postignut dogovor o prevazilaženju ustavne krize.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS