Nikolić: Pejović priznao da je Sporazum o popisu prekršen

Podgorica, (MINA) – Direktor Monstata Miroslav Pejović priznao je danas da je Sporazum o popisu, koji je predsjednik Vlade Milojko Spajić potpisao sa opozicijom, prekršen, ocijenili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Pejović je danas kazao da popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Crnoj Gori počinje sjutra i da su obezbijeđeni svi uslovi za njegovo sprovođenje.

“Pejović je danas priznao da je Sporazum o popisu, kojeg je Spajić potpisao sa opozicijom, brutalno prekršen, i to upravo od Monstata”, naveli su iz DPS-a.

Šef kluba poslanika DPS-a Andrija Nikolić rekao je da je Pejović danas na konferenciji za novinare saopštio da je specifikacija za softver urađena bez znanja i kontrole opozicije.

“Iako je u Sporazumu jasno precizirano da specifikaciju za raspisivanje javnog poziva za izradu softverskog rješenja za provjeru podataka priprema komisija na čijem čelu bi se nalazio predstavnik opozicije”, naveo je Nikolić.

On je rekao da je to samo još jedan dokaz da je, u namjeri da se što prije sprovede popis, Sporazum prekršen i da se na silu, bez uspostavljenih svih mehanizama kontrole, bez dovoljnog broja popisivača, pokušava krenuti u proces popisivanja.

Nikolić je naveo da nije prvi put da Pejović javno istupa dovodeći u sumnju dobre namjere institucije na čijem čelu se nalazi.

“Još za vrijeme mandata Vlade Dritana Abazovića, za koju je nedvosmisleno utvrđeno da je pripremala popisnu prevaru, Monstat je tvrdio da je sve spremno za popis, iako se kasnije ispostavilo da fali 1,7 hiljada popisivača. Danas tvrdi isto, iako nedostaje 500 popisivača”, kazao je Nikolić.

On je rekao da odgovornost za nepoštovanje Sporazuma najviše leži na Spajiću, koji je obećao da će sve tačke sporazuma biti ispunjene do početka popisa.

“I koji može, ukoliko to želi i ukoliko je samostalan donosilac odluka, da izađe u susret konstruktivnom predlogu opozicije, da u narednih pet do sedam dana ispunimo i preostale uslove”, navodi se u saopštenju Nikolića.

