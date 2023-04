Nikolić: Partnerstvo Crne Gore sa Kongresom SAD obavezuje

Podgorica, (MINA) – Partnerstvo Crne Gore sa američkim Kongresom bilo je od presudne važnosti u završnoj fazi pristupanja države NATO-u, što je legat koji obavezuje, kazao je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić.

Kako je saopšteno iz DPS-a, Nikolić je, na sastanku sa grupom američkih kongresmena u Vašingtonu, podsjetio da su Sjedinjene Američke Države (SAD) snažno podržavale Crnu Goru i devedesetih, kad joj je prijetila destabilizacija i kada je zemlja bila na ivici sukoba.

On je ocijenio da nijedan događaj od završetka hladnog rata i pada Berlinskog zida, nije imao toliki značaj za globalnu arhitekturu međunarodnih odnosa kao agresija Rusije na Ukrajinu.

“Nikolić je upozorio da obnova hladnoratovskih tenzija ugrožava stabilnost i evropsku perspektivu Crne Gore i zamolio za veće prisustvo kongresmena SAD u Crnoj Gori”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su kongresmeni Robert Aderholt, Džo Vilson, Bil Sarpalius, Frenk Mrvan, Džon Molinaro, Čak Edvards, Mark Alford i Trejsi Men, iskazali spremnost da se založe za Crnu Goru, vrednujući važnost njene posvećenosti očuvanju evroatlantskih vrijednosti.

