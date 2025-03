Nikolić: Parlamentarna većina se trudi da opoziciji onemogući da govori

Podgorica, (MINA) – Parlamentarna većina se trudi da opoziciji onemogući da govori i spremna je na sve da bi savladala strah u susret izborima u Nikšiću, kazao je šef kluba poslanika Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić.

“Kukavička i antievropska parlamentarna većina spremna na sve samo da bi savladala svoj strah u susret izborima u Nikšiću, svjesna da sat otkucava i da se bliži kraj podršci koju su dobili na nedavnim parlamentarnim izborima”, rekao je Nikolić.

On je na konferenciji za novinare rekao da se parlamentarna većinu trudi da onemogući opoziciju da govori.

“Prvo su bježali sa premijerskog sata. Četiri premijerska sata nijesmo održali prošle godine zahvaljujući činjenici da je premijer Milojko Spajić to izbjegao”, rekao je Nikolić, prenosi Portal RTCG.

Sve što se radi, kako je dodao, uslovljeno je strahom od izbornog debakla koji se nazire u Nikšiću.

“Danima su guslali o potrebi da parlamentrana demokratija bude inkluzivna, a onda se vidjelo da su odlučili da ukinu parlamentarnu demokratiju”, kazao je Nikolić.

Prema njegovim riječima, zgažen je Poslovnik i dogovor o održavanju sjednice koji je ranije postignut na Kolegijumu predsjednika.

“Trebalo je da odgovore na neka od pitanja, podsjetiću, zašto Administrativni odbor neprimjereno dugo drži u fioci predmet o ukidanju imuniteta poslaniku Marku Kovačeviću. To je njihov odnos prema vladavini prava”, naveo je Nikolić.

