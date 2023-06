Nikolić: Milatović da ne relativizuje krivicu za zaustavljanje EU puta

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović pokušao je da relativizuje krivicu vlada Zdravka Krivokapića i Dritana Abazovića za zaustavljanje države na evropskom putu, ocijenio je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić.

Milatović je danas, na konferenciji Centra za građansko obrazovanje, kazao da je do zastoja u pristpunim pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom (EU) došlo u periodu od 2016, kada je formirana vlada Markovića do 2020. zbog nedostatka političke volje za odblokiranje mnogih važnih stvari.

Nikolić je kazao da bi predsjednik Crne Gore trebalo da ima objektivan odnos prema činjenicama.

“I nikako ne bi smio da ih tumači u skladu sa svojim političkim interesom, kako je to učinio Jakov Milatović, pokušavajući da relativizuje krivicu Krivokapićeve i Abazovićeve vlade za zaustavljanje Crne Gore na evropskom putu”, naveo je Nikolić u saopštenju.

On je kazao da je činjenica da Crna Gora nakon 30. avgusta 2020. godine, dolaskom Krivokapićeve vlade, čiji je Milatović bio ministar, nazaduje u procesu evropskih integracija.

O tome, kako je naveo Nikolić, ubjedljivo govore izvještaji Evropske komisije, koji su tokom posljednjeg trogodišta značajno kritičniji od svih prethodnih.

“Nova vlast koju je personifikovao sadašnji predsjednik Crne Gore, došla je kao neko ko je pretendovao da uvede veći red u državi, a nikad nijesmo imali veći nered”, ocijenio je poslanik DPS-a.

On je rekao da je parlamentarna većina iz 2020. godine podredila interese građana, države i evropskog puta, neutoljivoj želji da uništi Demokratsku partiju socijalista.

“Zato česti nijesu prezali da rade suprotno sugestijama evropskih institucija, ugrožavajući time i put Crne Gore u EU. Umjesto da služe građanima i unapređuju rad institucija, bilo im je presudno da snize rejting DPS-a, a da sebe što duže ostave u foteljama”, naveo je Nikolić.

Kako je rekao, nema uvjerljivijeg primjera koliko ih nije bilo briga za evropske integracije Crne Gore, od “pravnog nasilja u Skupštini kada su uprkos upozorenjima Brisela, izglasali izmjene Zakona o predsjedniku, sa sviješću da ruše Ustav sopstvene države”.

“Bio je njihov zločin sa predumišljajem prema evropskim integracijama, jer su svi, u trenutku kada su glasali za “to pravno strašilo”, znali da Crna Gora sa takvim parlamentom ne može biti članica EU”, istakao je Nikolić.

On je kazao da je tokom mandata prethodne dvije vlade, od kojih je Milatović bio ministar u jednoj, Crna Gora formalno zaustavljena na putu prema EU.

“Nijesmo zatvorili niti jedno pregovaračko poglavlje. Od devet milijardiEUR koliko je EU opredijelila za projekte na Zapadnom Balkanu u periodu od 2021. do 2027. nijesmo iskoristili ni cent. Fondovi EU su ostali netaknuti zbog lošeg upravljanja državom”, naglasio je Nikolić.

On je rekao da će Krivokapićeva vlada ostati upamćena po tome što je “srušila kompletnu pregovaračku strukturu, eliminišući iz pregovaračkog tima institucionalnu pamet države, ali i po tome što je donosila zakone bez konsultacija sa EK i Venecijanske komisije”.

“Abazovićeva je nastavila tamo gdje je stala Krivokapićeva vlada. Završile su svoje mandate sa čuvenim ocjenama briselskih zvaničnika da je Crna Gora tokom njihovog mandata postala “rak rana regiona”, i zemlja koja je “nestala u Briselu””, dodao je Nikolić.

Kako je rekao, danas, tri godine od zaustavljanja evropskog puta, iako revanšizam prema DPS-u nije zamro, primjetno je da se politička konkurencija ponosi vrijednostima koje je ta partija sa koalicionim partnerima postavila i determinisala ih kao temelje državnog razvoja.

Prema riječima Nikolića, skoro svi su shvatili kako je mudro i vizionarski bilo učlaniti Crnu Goru u NATO, iako su svojevremeno zagovarali da se to ne desi.

“Skoro svi sad vide koliko je važno da država postane članica EU, iako su mnogi svojevremeno javno govorili da to ne treba da se desi. Da je priznanje Kosova bila ozbiljna i državnička odluka, iako su uzbunjivali građane i prijetili građanskim sukobima ukoliko se to dogodi”, naveo je Nikolić.

On je kazao da je DPS-u drago da su Milatović i ostali politički akteri “tridesetoavgustovske većine” prihvatili njihovu evropsku i evroatlansku platformu.

“Ali ne raduje nas da tako često zaobilaze činjenice i suočavanje sa svojom odgovornošću za blokadu evropskog puta Crne Gore”, rekao je Nikolić.

