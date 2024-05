Nikolić: Vjerujemo da je Mandić obmanuo javnost

Podgorica, (MINA ) – Uključivanje Rezolucije o genocidu u Jasenovcu u dnevni red sjednice parlamenta posvećene setu zakona iz djelokruga Izvještaja o isunjenosti privremenih mjerila (IBAR) značilo bi poziv Evropskoj uniji (EU) da blokira Crnu Goru, poručio je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić.

On je u objavi na društvenoj mreži X kazao da sumnjaju u razloge koje je predsjednik parlamenta Andrija Mandić naveo prilikom odgađanja današnje sjednice Skupštine.

„Imamo razlog da vjerujemo da je Mandić obmanuo javnost i da ovo nijesu stvarni razlozi zbog kojih odlaže sjednicu Skupštine već drugi dan“, rekao je Nikolić.

Kako je dodao, Mandić je zakazao novu sjednicu o zakonima koji se tiču IBAR-a za utorak, a u najavi se navodi da će dnevni red predložiti na samoj sjednici.

„Ako Mandić namjerava da u dnevni red sjednice o zakonima iz djelokruga IBAR-a uvrsti i Rezoluciju o genocidu u Jasenovcu, jasno je da to radi po nalogu (predsjednika Srbije) Aleksandra Vučića i da na taj način poziva EU da blokira Crnu Goru“, naveo je Nikolić.

On je upozorio premijera Milojka Spajića da se, kako je naveo, ne igra sa najvećim javnim interesom.

Mandić je ranije kazao da je današnju sjednicu parlamenta otkazao zbog nepoštovanja dogovora sa sjednice Кolegijuma predsjednika Skupštine.

