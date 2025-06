Nikolić: Mandić čitavu karijeru posvetio služenju interesima druge države

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić je čitavu karijeru posvetio služenju interesima druge države, a protiv interesa sopstvene, kazao je šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić.

Nikolić je to rekao u Skupštini, tokom rasprave o inicijativi za razrješenje Mandića koju su podnijeli poslanički klubovi DPS-a i Socijaldemokrata (SD)

On je, obrazlažući inicijativu, rekao da je Crna Gora jedina država na svijetu u kojoj je moguće da visoki državni zvaničnici postanu ljudi koji ne vole sopstvenu zemlju.

Nikolić je kazao da je decenijama interesna grupa koju predvodi Mandić “politički parazitirala” na spinu o navodnoj ugroženosti Srba u Crnoj Gori, dok je u međuvremenu postao jedan od najbogatijih ljudi u državi, što pokazuju imovinski kartoni.

Prema riječima Nikolića, Mandić je ranije htio da diže revolucije u Skupštini povodom mnogo ozbiljnijih i legalnijih poslova nego što je saradnja sa Mohamedom Alabarom, ali da danas ćuti jer vjerovatno ima neke interese u tom poslu.

Nikolić je kazao i da je Mandić uspostavio zid ćutanja u Skupštini u odnosu na pokušaj teškog ubistva, kako ga je tužilaštvo prvobitno kvalifikovalo, a koje je počinio pripadnik njegovog ličnog obezbjeđenja.

“Više državno tužilaštvo je danas prekvalifikovalo to krivično djelo i kaže da nije pokušaj teškog ubistva nego izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljeno držanje oružja. Sa kim se vi spradate i kome pričate o vladavini prava”, upitao je Nikolić.

On je rekao da je Mandić “uhapsio” svaku instituciju u državi i drži morale pridike, ali nije objasnio kako je bezbjednosno interesantna osoba član njegovog obezbjeđenja, kako je mogla da nosi pištolj i duži oružje, i ko je tu osobu ovlastio da vozi auto Skupštine, kojim je pokušano krivično djelo koje je danas prekvalifikovano.

“Ovim se šalje poruka da svi mogu da pucaju u noge i da dobiju lakšu kaznu od one koju propisuje Krivični zakonik”, rekao je Nikolić i dodao da čelnici iz bezbjednosnog sektora nijesu našli za shodno da čestitaju policiji na brzo rasvijetljenom krivičnom djelu.

Nikolić je rekao da Mandić nikada, od obnove crnogorske nezavisnosti, građanima ne čestita taj državni praznik.

“Građanima i ne treba Vaša čestitka zato što bi bila licemjerna i neiskrena. Sjedite na mjestu predsjednika parlamenta države koju ne priznajete, ali vi ne mijenjate svoju politiku, a ovi politički manipulatori koji se predstavljaju kao građanska opcija daju vam alate i instrumente da ostvarujete svoju politiku”, naglasio je Nikolić.

On je kazao da Mandić sjedi u fotelji predsjednika Skupštine Crne Gore koju ne priznaje.

“I svako ko Vam dopušta da sjedite u njoj, gori je od Vas”, dodao je Nikolić.

On je kazao da su Mandić i parlamentarna većina na “daljinskom upravljaču Aleksandra Vučića i Srpske pravoslavne crkve” i da sve dok ponizno služe Beogradu ne moraju da brinu.

Prema riječima Nikolića, Mandić je za zapadne partnere “potrošni materijal” i biće u većini onoliko koliko ne bude opstruirao osnovnu orijentaciju Crne Gore – članstvo u Evropskoj uniji.

“Ako može Marko Kovačević da ostane predsjednik Opštine Nikšić, neka i Mandić ostane predsjednik Skupštine Crne Gore. Ne treba to razdvajati. A oni koji danas glasaju da odbranite fotelju grđi su od vas deset puta”, rekao je Nikolić.

Poslanik Pokreta Evropa sad (PES) Vasilije Čarapić kazao je da je postala tradicija da ovakva inicijativa stiže od kolega iz DPS-a.

„DPS-u najmanje smeta Mandić. Oni žele da naprave neki pritisak na manjinske partije i da stvore priliku kako bi pričali protiv PES-a“, dodao je Čarapić.

Kako je naveo, to je manevar koji je svaki put sve jeftiniji, a cilj je da DPS homogenizuju svoje biračko tijelo, a što im je potrebno poslije izbora u Nikšiću.

„Politika u Crnoj Gori je drugačija nego što to predstavlja DPS, jer zatvaramo poglavlja, napredujemo užurbano ka EU, plate su veće i po svakom objektivnom mjerilu smo bolja vlast nego što su oni bili”, naveo je Čarapić.

On je istakao da DPS ignoriše da parlamentarna većina postiže istorijske rezultate kada je u pitanju put Crne Gore ka EU.

Čarapić je poručio poslanicima DPS-a da je njihova politika propala, a da ispred PES-a stoje konkretni rezultati, parlamentarna većina i EU.

“Ovdje nije pitanje, osim formalno, razrješenje Mandića. Ovdje je neko pokušao da pokrene narativ koji se okuplja protiv nekoga. DPS-u je, da bi opstaom potreban neki neprijatelj, zato što nemaju da ponude politiku koju sprovodi PES“, rakao je Čarapić.

Prema njegovim riječima, DPS danas crta metu jednom čovjeku, a sjutra će nekom drugom.

Lider Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević rekao je da se danas ne radi o Mandiću, već o nemirenju sa činjenicom da Srbin bude na čelu Skupštine ili bilo kojoj poziciji odlučivanja.

„Jer se mi ne uklapamo u njihov postreferendumski kalup“, rekao je Knežević.

