Nikolić: Dijalogom stvoriti uslove za vanredne parlamentarne izbore

Podgorica, (MINA) – Vanredni pralamentarni izbori najčistije su rješenje za izlazak iz disfunkcionalnosti, ocijenio je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić i poručio da je ta stranka spremna na konstruktivan dijalog sa svim parlamentarnim partijama.

Nikolić je kazao ništa od onoga što je bio cilj formiranja manjinske vlade, kabinet Dritana Abazovića nije ispunio.

„Već je Crnu Goru samo udaljio od političkog kompromisa, dijaloga i pokušaja da se teško nasljeđe Vlade Krivokapić – Abazović bar djelimično sanira“, dodao je Nikolić.

Kako je naveo, umjesto deblokade institucija pravosuđa, Demokratski front (DF) i URA su sinhronizovano blokirali izbor sudija Ustavnog suda, ostavili nekompletan Sudski savjet, a za vrhovnog državnog tužioca nije raspisan čak ni oglas.

Prema riječima Nikolića, smijenjeni premijer Abazović je u 100 dana, kao i na jučerašnjem skupštinskom zasijedanju, pokazivao veliki stepen arogancije prema ogromnom broju društvenih aktera.

„Da ne govorimo o jazu između stepena legitimiteta kojeg je imao, i neprimjerenog načina tretiranja svojih neistomišljenika, koji nalikuje autokratskom vođi, a ne premijeru evropske države“, kazao je Nikolić.

Treba, kako je naveo, biti krajnje nedobronamjeran, nekompetentan, ili debelo ucijenjen, pa samo u 100 dana rada vlade, plus od 46 poslanika pretvoriti u minus od 68 poslanika.

„Kako samo danas karikaturalno zvuče poruke premijera Abazovića koji je nakon izbora na funkciju premijera, izjavio da Sjedinjene Američke Države i Evropska unija njegovu Vladu vide kao spas od negativnog ruskog uticaja na Balkanu“, ocijenio je Nikolič.

On je podsjetio da je Abazović u julu upozoravao da bi rušenje njegove Vlade bila direktna podrška ruskom uticaju u Crnoj Gori, da bi u petak, suočen sa strahom od izvjesne smjene, pristao na rekonstrukciju vlade, pozivajući proruski DF da uđe u Vladu.

Kako je naveo Nikolić, paralelna inicijativa DF-a o smjeni Abazovićeve vlade, „jučerašnja blamaža sa rekonstrukcijom u sred rasprave o nepovjerenju, kao i žalopojka lidera DF-a nad sudbinom vlade kojoj su formalno opozicija, potvrdili su sumnje da je smijenjeni premijer zapravo eksponent Fronta i Frontovih mentora“.

„Preciznije, juče smo jasno vidjeli da smo imali vladu koja je formalno podržana od proevropskih stranaka i međunarodne zajednice, a suštinski je bila instrument DF-a, odnosno političkih prvaka Beograda i Tirane“, kazao je Nikolić.

On je rekao da je Crna Gora privremeno propustila šansu, za šta je, kako je naveo, najodgovorniji premijer koji je nametnuo agendu, koja nije imala veze sa EU integracijama.

Zato, smatra Nikolić, smjena vlade Dritana Abazovića u parlamentu treba da označi početak procesa institucionalnog ozdravljenja države.

Nikolić je istakao da Crnoj Gori treba društvena kohezija, dijalog, poštovanje njenih građana, povjerenje u institucije i najvažnije, povratak građanskim vrijednostima.

Treba joj, kako je naveo, Vlada koja će biti okrenuta prema EU i NATO, bez oscilacija.

„Aktuelna geopolitička situacija nam diktira da požurimo. Prvi korak mora podrazumijevati da svi državno odgovorni politički subjekti sjednu i vide kako dalje“, kazao je Nikolić.

U DPS-u smatraju da poslije dva loša eksperimenta od 2020. godine, izlazak iz disfunkcionalnosti treba da se dogodi na vanrednim parlamentarnim izborima.

„To je najčistije rješenje i moraćemo da se dogovorimo o tome ko te izbore treba da pripremi, ne bi li nakon njih napokon dobili evropsku vladu koja će građanima i državi vratiti izgubljeno samopouzdanje“, kazao je Nikolić.

On je poručio da je DPS spreman na konstruktivan dijalog sa svim parlamentarnim partijama, „kako smo to praktikovali i u prethodnom periodu“.

„Vođeni državnim interesom. Bez sujete i potrebe da se jalovo verbalno prepucavamo, indiferentni u odnosu na zavist koju podstiču nesposobnost i revanšizam, ali prevashodno sa sviješću da smo uzaludno potrošili dragocjene dvije godine i da Crna Gora, više nema vremena za gubljenje“, zaključio je Nikolić.

