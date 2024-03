Nikolić: Deficit kapaciteta vlasti da pridruži Crnu Goru EU

Podgorica, (MINA) – Parlamentarna većina nije jedinstvena i značajan broj njenih konstituenata nema interes da Vlada bude uspješna, ocijenio je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić, dodajući da to dovoljno govori o deficitu kapaciteta vlasti da pridruži Crnu Goru Evropskoj uniji (EU).

Kako je saopšteno iz DPS-a, Nikolić je to kazao na sastanku sa ambasadorkom Ujedinjenog kraljevstva Don Meken, na kojem je zaključeno da sve prozapadne snage, iz vlasti i iz opozicije, treba da daju doprinos političkoj stabilnosti Crne Gore i njenoj evropskoj perspektivi.

Nikolić je ocijenio da trenutne društveno-političke prilike upućuju na zaključak da parlamentarna većina nije jedinstvena.

“Značajan broj njenih konstituenata nema interes da Vlada bude uspješna. To dovoljno govori o deficitu kapaciteta aktuelne vlasti da pridruži državu EU”, rekao je Nikolić.

On je podsjetio da je u Crnoj Gori, tokom posljednje godine, zabilježen zabrinjavajući pad podrške članstvu u NATO-u.

“Učinci antizapadne propagande u Crnoj Gori su na istorijskom maksimumu, ali više od toga zabrinjava izostanak kredibilne reakcije državne vlasti, koja je i sama podijeljena po tom pitanju”, rekao je Nikolić.

Meken je, kako se navodi u saopštenju, kazala da UK želi da vidi Crnu Goru koja nastavlja demokratske reforme i progres na putu ka EU.

Iz DPS-a su kazali da je na sastanku ocijenjeno da je ključni izazov za Crnu Goru u predstojećem periodu da osigura napredak na putu ka EU.

