Nijedna država ne može crnogorskom građaninu biti matica pored Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Crnogorskom građaninu nijedna druga država ne može biti matica pored Crne Gore, kazali su iz Građanskog pokreta URA, dodajući da je sve drugo neozbiljno, neutemeljeno i proizvoljno tumačenje.

Iz te partije su, povodom prisustva predstavnika Demokratskog fronta (DF) u Skupštini Srbije, kazali da je Crna Gora dom svih njenih građana, bez obzira na nacionalno, vjersko ili bilo koje drugo porijeklo i pripadnost.

“Nijedna druga država ne može crnogorskom građaninu biti matica pored Crne Gore. Sve drugo je neozbiljno, neutemeljeno i proizvoljno tumačenje”, poručili su iz URA-e.

Oni su kazalu da u Crnoj Gori niko nije i ne smije biti diskriminisan zbog svoje lične pripadnosti i da svako ujedno ima pravo na svoj politički svjetonazor i agendu.

“Poštujemo regionalnu saradnju i pozdravljamo svaki potez pojedinaca ili organizacija koji znači bolje odnose sa susjednim državama i upućenost jedne na druge”, istakli su iz URA-e.

Iz URA-e su poručili da Crna Gora ne smije nikad graditi neprijateljske odnose sa bilo kojom državom iz regiona.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS