Nije utvrđen predlog o obrazovanju odbora

Podgorica, (MINA) – Administrativni odbor nije danas utvrdio predlog o obrazovanju odbora za praćenje primjene Zakona o izboru odbornika i poslanika u dijelu koji se odnosi na medije.

Na sjednici je saopšteno da nije predloženo dovoljno kandidata za članove tog odbora kako bi imao kvorum za rad.

Administrativni odbor je predložio Skupštini da se Nataša Prelević imenuje za članicu Državne izborne komisije (DIK), a za njenog zamjenika Milenko Šušić.

To je učinjeno, kako je obrazloženo, na osnovu zahtjeva Kluba poslanika Demokratski front – Pokret za promjene.

Pokrenut je postupak imenovanja predsjednika i šest članova žirija za dodjelu Trinaestojulske nagrade.

Kako je saopšteno iz parlamenta, upućen je poziv klubovima poslanika u Skupštini da u roku od 15 dana dostave predloge kandidata.

