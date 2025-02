Nije došlo do upotrebe vatrenog oružja u Tivtu, pronađena palica

Podgorica, (MINA) – Službenici policije su, postupajući po prijavi građana da se na video snimcima objavljenim putem društvenih mreža vidi navodno naoružana osoba na ulicama Tivta, identifikovali muškarca za kojim tragaju, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici Odjeljenja bezbjednosti (OB) Tivat utvrdili da nije došlo do upotrebe vatrenog oružja i da su pronašli drveni predmet, nalik na palicu, za koji se sumnja da pripada osobi sa snimka.

Iz policije su kazali da su službenici OB Tivat, preduzeli hitne i sveobuhvatne mjere i radnje na utvrđivanju svih činjenica u vezi sa objavljenim snimcima i sa tim upoznali Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru.

„U kratkom vremenskom roku, policija je identifikovala muškarca sa dostupnog video snimka, za kojim se trenutno traga, u cilju prikupljanja neophodnih obavještenja“, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave policije su poručili da preduzimaju dalje mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti i da će o tome javnost blagovremeno obavijestiti.

