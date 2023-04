Nije bilo zahtjeva za pomoć zbog sukoba u Sudanu

Podgorica, (MINA) – Nijedan državljanin Crne Gore nije kontaktirao Ministarstvo vanjskih poslova (MVP), kao ni partnerske i savezničke ambasade u Sudanu, u vezi sa pružanjem pomoći tokom sukoba u toj državi, saopšteno je iz tog resora.

Iz MVP su kazali da prate situaciju u Sudanu i da su na raspolaganju crnogorskim državljanima.

“Za sada, niti jedan građanin Crne Gore nije kontaktirao MVP, kao ni partnerske i savezničke ambasade u Sudanu, u vezi sa pružanjem pomoći tokom trajanja sukoba u toj državi”, naveli su iz MVP na Tviteru /Twitter/.

Iz MVP su rekli da se crnogorski državljani mogu obratiti za pomoć i Ambasadi Srbije u Kairu, u skladu sa bilateralnim sporazumom o uzajamnom zastupanju i pružanju konzularne zaštite i usluga u trećim zemljama.

Sukobi u Sudanu izbili su 15. aprila između sudanske vojske i paravojnih snaga u toj zemlji.

