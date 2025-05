Nije bilo glasanja o članstvu Kosova u SE

Podgorica, (MINA) – Informacija da se u srijedu u Savjetu Evrope (SE) glasalo o članstvu Kosova u toj organizaciji nije tačna, saopštili su iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP).

„U vezi sa interesovanjem medija povodom objava koje se odnose na navodno glasanje u SE tokom jučeranje ministarske sjednice, prije svega ukazujemo da je netačna informacija da je u srijedu bilo glasanja u SE o članstvu Kosova u toj organizaciji“, naveli su iz MVP.

Iz tog Vladinog resora su rekli da se agenda ministarskog zasjedanja u okviru SE utvrđuje konsenzusom, na predlog države koja predsjedava.

„To je bio slučaj i sa 134. ministarskom sjednicom Komiteta ministara SE, koja je održana u srijedu i utorak u Luksemburgu, a na kojoj je delegaciju Crne Gore predvodio ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović“, navodi se u saopštenju.

Iz MVP su kazali da Crna Gora nije imala komentare na agendu, koja je javni dokument i dostupna je na sajtu SE.

Kako su rekli, zahtjev Kosova za članstvo u SE nije bio tačka na agendi 134. ministarske sjednice Komiteta ministara, pa stoga nije ni moglo biti glasanja država po tom pitanju.

„Shodno tome, posebno naglašavamo da je potpuno netačna informacija koju su prenijeli pojedini mediji u Crnoj Gori, da je u srijedu bilo glasanja u SE na tu temu“, navodi se u saopštenju.

Samim tim, kako su kazali iz MVP, bespredmetne su i reakcije političkih subjekata u vezi s tim.

„U okviru rasprave na temu Uloga SE u novom geopolitičkom kontekstu, šefovi delegacija razmatrali su izazove sa kojima se suočava Evropa, kao i mogućnosti i šanse za jačanje uloge SE u osnaživanju demokratije i jačanju demokratske bezbjednosti društava“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su, u tom kontekstu, predstavnici država, u svojim izlaganjima, iskazali stavove i u pogledu pitanja proširenja članstva SE.

„Crna Gora je, u skladu sa utvrđenom vanjskom politikom države i usvojenim vanjskopolitičkim prioritetima, u svojoj nacionalnoj izjavi ukazala na posvećenost Vlade evropskoj integraciji i namjeri da do 2028. godine postane 28 članica EU“, navodi se u saopštenju.

Iz MVP su rekli da je, u istom kontekstu, istaknuto da evropska integracija predstavlja najbolji okvir za osiguranje trajne stabilnosti i prosperiteta na Zapadnom Balkanu.

„I naglašena je važnost pružanja podrške državama koje su spremne da izgrade svoje demokratske kapacitete u skladu sa evropskim standardima, da postanu članica SE“, navodi se u saopštenju.

