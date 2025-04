Neustavna odluka SO Nikšić da Dan Svetog Vasilija Ostroškog bude slava grada

Podgorica, (MINA) – Ustavni sud proglasio je neustavnom Odluku Skupštine opštine (SO) Nikšić kojom se 12. maj – Dan Svetog Vasilija Ostroškog proslavlja kao slava grada.

Sudije Ustavnog suda, kako javlja Televizija Vijesti, ocijenile su da Skupština opštine Nikšić odluku nije donijela po Zakonu o lokalnoj samoupravi, odnosno da lokalni parlament za to nije prethodno pribavio saglasnost Vlade.

Na taj način odbornici su, po ocjeni suda, povrijedili ustavno načelo legaliteta.

Ustavni sud je u saopštenju objavljenom na sajtu naveo da se ukida Odluka o dopuni Statuta Opštine Nikšić i da prestaje da važi danom objavljivanja sudske odluke.

Odluku da Nikšić ima slavu grada donijeli su u aprilu 2023. godine odbornici vladajuće koalicije, dok je opozicija bila stava da se uvođenjem slave diskriminišu građani drugih vjeroispovijesti.

