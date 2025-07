Neradni dani nedjelja, ponedjeljak i utorak

Podgorica, (MINA) – Neradni dani povodom 13. jula – Dana državnosti Crne Gore, biće nedjelja, ponedjeljak i utorak, saopšteno je iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga.

Iz tog Vladinog resora su rekli da se, na osnovu Zakona o državnim i drugim praznicima, Dan državnosti praznuje 13. i 14. jula.

„Kako je prvi praznični dan nedjelja, neradni dani za 13. jul – Dan državnosti su nedjelja 13. jul, ponedjeljak 14. jul i utorak 15. jul“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su državni i organi lokalne samouprave, javne ustanove i preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu.

