Neophodna nabavka kanadera u susret sezoni šumskih požara

Podgorica, (MINA) – Ekološki pokret Ozon pozvao je Vladu i Skupštinu dam shodno nadležnostimam obezbijede novac za kupovinu dva kanadera, kako bi se na najmanju moguću mjeru svele posljedice šumskih požara.

Iz Ozona su naveli da je očigledno neozbiljno shvaćen razmjer problema šumskih požara, kad su i ekosistemske i ekonomske štete u pitanju.

Kako su kazali iz te nevladine organizacije (NVO), nema efikasne primjene zakona i preventivnih konkretnih aktivnosti na terenu.

„Upozoravamo donosioce odluka da su potrebne hitne mjere kakva je nabavka kanadera“, kaže se u saopštenju Ozona.

U toj NVO smatraju da postoji prostor da se obezbjedi budžet za nabavku dva kanadera u toku ove i sljedeće godine.

„Jer aktuelni budžet obezbjeđuje sredstva za projekte koji nijesu toliko prioritetni i čijim prolongiranjem nećemo trpjeti kao društvo u cjelini“, dodaje se u saopštenju.

U Ozonu smatraju da je aerodrom na Kapinom polju u Nikšiću idealan za potrebe kanadera, jer se nalazi između Krupačkog i Slanog jezera.

To bi, kako su naveli, za hidroavione bio neophodan preduslov, kao i činjenica da sa te lokacije može brzo i efikasno da se djeluje na području značajnog djela Crne Gore, naročito na onim na kojima se godinama dešavaju šumski požari velikih razmjera.

„Takođe taj prostor je idealan za potrebe jačanja kapaciteta Službi zaštite i spašavanja i uopšte razvoja civilnog vazduhoplovosta, što se mora uzeti u susret javnoj raspravi za Prostorni plan Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je prethodnih godina Crna Gora imala zabrinjavajući trend šumskih požara, većinom namjerno izazvanih iz različitih pobuda, koji su nanijeli ogromne štete šumskog fondu, negativno uticali na živi svijet, kvalitet vazduha i javno zdravlje.

„Što je trebalo da bude dovoljana razlog da Vlada i Skupština shvate koliko je važna nabavka kanadera, naročito jer su svima puna usta ekologije i brige za životnu sredinu“, rekli su iz Ozona.

Oni su naveli da je Crna Gora mogla da ima cijelu flotu kanadera i da bude prepoznata i u pružanju pomoći susjednim državama.

„S obzirom na to koliko je sredstava u posljednjih 30 godina oteto kroz nelegalne aktivnosti kakve su krivolov, nelegalna eksploatacija riječnog i šumskog materijala, nekontrolisano odlaganje otpada, ispuštanje netretiranih otpadnih voda, zagađenje vazduha, devastacija prostora“, precizirali su iz Ozona.

Iz te NVO su kazali da se nadaju da će njihovo upozorenje biti ozbiljno shvaćeno od onih koji treba da shvate razliku između javnog i privatnog interesa.

“Između potrebe za kanaderima i majbasima, između suštinske i deklarativne brige za životnu sredinu i javno zdravlje”, dodaje se u saopštenju.

