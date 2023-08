Nema registrovanih slučajeva infekcije virusom Zapadnog Nila

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori nije registrovan nijedan slučaj infekcije virusom Zapadnog Nila tokom ovogodišnje sezone praćenja, a posljednji put zabilježen je 2013, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje (IJZ).

Iz IJZ-a su Portalu RTCG kazali da dosadašnjim ispitivanjima na teritoriji Podgorice prisustvo virusa Zapadnog Nila nije utvrđeno ni u samim komarcima.

Tokom sezone praćenja, koja u većini zemalja južne, istočne i zapadne Evrope počinje u junu, infekcija virusom Zapadnog Nila evidentirana je u Srbiji, Grčkoj, Italiji.

Iako se bolest koju prenose komarci u Evropi javlja endemski i u vidu epidemija, Crnu Goru godinama zaobilazi.

Iz IJZ su pojasnili da se virus među pticama prenosi ubodom zaraženih komaraca, dok se ljudi i drugi sisari mogu inficirati ubodom komarca.

“Oko 80 odsto infekcija virusom Zapadnog Nila kod ljudi je asimptomatsko, dok starije i osobe sa oslabljenim imunitetom imaju veći rizik od razvoja neuroinvazivne bolesti – encephalitis, meningitis i ostali neurološki ispadi“, naveli su iz IJZ-a.

Kako su kazali, ne postoji specifična profilaksa, ili tretman protiv bolesti kod ljudi, već se primjenjuje terapija usmjerena na ublažavanje simptoma.

Do 20 odsto zaraženih osoba razvije groznicu, dok se teška klinička slika, sa zahvatanjem centralnog nervnog sistema i upalom moždanih ovojnica – meningitis, ili samog tkiva mozga – encefalitis, javlja kod manje od jedan odsto inficiranih.

Blaži simptomi kod manjeg dijela inficiranih su temperatura, glavobolja, bolovi u mišićima, mučnina, povraćanje i ponekad otok limfnih žlijezda, ili ospa po trupu.

Simptomi traju od četiri do sedam dana.

Ozbiljni simptomi su kod izrazito malog broja inficiranih, a mogu nastati teže zapaljenske bolesti centralnog nervnog sistema.

Teška klinička slika javlja se kod malog procenta zaraženih osoba – manje od jedan slučaj na 100 zaraženih, i češće kod osoba preko 50 godina starosti.

