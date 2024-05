Nema osnova za pokretanje postupka povodom intervjua Đukanovića za Antenu M

Podgorica, (MINA) – Više državno tužilaštvo (VDT) u Podgorici ocijenilo je, nakon uvida u intervju koji je Anteni M dao bivši predsjednik države Milo Đukanović, da nema osnova za pokretanje krivičnog postupka protiv bilo koga, zbog bilo kojeg krivičnog djela.

VDT je formiralo predmet povodom intervjua Đukanovića, koji im je dostavljen radi preispitivanja eventualnog postojanja elemenata bića krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Iz VDT-a su podsjetili da je dat nalog Upravi policije da od Antena M pribavi i dostavi tužilaštvu intervju u elektronskoj formi.

U saopštenju se navodi da je Uprava policije obavijestila tužilaštvo da intervju u elektronskoj formi nije dostavljen.

Dodaje se da je tužilaštvo, kako bi se isključila mogućnost video montaže i drugih oblika falsifikovanja snimka, dalo naredbu vještaku odgovarajuće struke da izuzme snimak sa javno dostupne internet platforme i da nalaz i mišljenje o njegovoj autentičnosti.

“Nakon što je vještak postupio po naredbi tužilaštva, te nakon izvršenog uvida u predmetni intervju i njegove analize, tužilaštvo je ocijenilo da nema osnova za pokretanje krivičnog postupka protiv bilo kojeg lica, zbog bilo kojeg krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS