Nema novca iz EU ako ne budu uvedene vize za dvije zemlje do kraja mjeseca

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će morati da do kraja mjeseca ukloni dvije zemlje sa liste država sa bezviznim režimom kako bi dobila novac iz Plana rasta ove godine, kazali su iz Evropske komisije (EK).

Taj zahtjev Brisela u skladu je sa obavezama Crne Gore da se postepeno usklađuje sa listom zemalja čijim državljanima je potrebna viza za ulazak u Evropsku uniju (EU), prenosi Portal RTCG.

Međutim, krajem prošle godine, Vlada je odlučila da proširi listu zemalja čiji građani mogu do 90 dana bez pasoša u Crnu Goru, i doda Kraljevinu Bahrein, dok je promijenila bezvizni režim Saudijske Arabije sa sezonskog na stalni.

Time je Crna Gora povećala broj zemalja koje nijesu usklađene sa viznim režimom EU.

Potparol EK je u odgovoru dopisniku RTCG u Briselu istakao da se, kao dio svoje Reformske agende u okviru Plana rasta, Crna Gora obavezala da će se dalje uskladiti sa EU listom zemalja za koje je potrebna viza.

“Crna Gora je pristala da svake godine uklanja zemlje kojima je potrebna viza za EU sa svoje liste bez viza“, poručio je portparol Komisije.

Iz Brisela su objasnili da s obzirom na povećanje broja zemalja koje nijesu usklađene sa viznim režimom EU u Crnoj Gori, a kako bi se pridržavala koraka Reformske agende, Crna Gora treba da ukloni dvije zemlje iz svog bezviznog režima do kraja februara.

„Crna Gora će morati da ispuni uslov vezan za prvi izvještajni period uklanjanjem dvije zemlje sa liste do kraja februara, kako bi stekla pravo na oslobađanje sredstava vezanih za ovaj reformski korak ove godine“, navodi se u odgovoru portparola EK.

Iz Komisije su kazali da „EU pomno prati razvoj vizne politike Crne Gore, a usklađivanje viznog režima je i dalje od ključnog značaja za osiguravanje dobro vođenog migracijskog i bezbjednosnog okruženja u Crnoj Gori i šire“.

U EK očekuju da se koraci koji se odnose na usklađivanje vizne politike sprovedu odmah.

„Putovanje bez viza između EU i Crne Gore je značajno dostignuće. Ali održavanje ovog dostignuća zahtijeva stalnu budnost. Trebalo bi odmah preduzeti korake da se poveća usklađenost vizne politike kao dio obavezivanja i posvećenosti EU i kroz naše sporazume o vizama i kroz proces pristupanja”, kazao je portparol EK.

Neusklađenost vizne politike Crne Gore sa viznom politikom EU, kako se navodi u izvještaju o Mehanizmu suspenzije viza, doprinosi povećanom riziku od neregularnih migracija u EU preko zapadnobalkanske rute.

„Kako je navedeno u 7. izvještaju o Mehanizmu suspenzije viza, do potpunog usklađivanja, rigorozniji pregled bezviznih dolazaka državljana trećih zemalja, posebno onih iz zemalja koje predstavljaju rizik po bezbjednost ili neregularnu migraciju, bila bi minimalna privremena mjera koja se očekuje od Crne Gore“, poručila je Komisija.

Crna Gora je do kraja prošle godine imala bezvizni režim sa 11 zemalja koje se nalaze na listi zemalja EU sa obaveznim vizom, od kojih sedam uživalo trajno izuzeće od viza (Azerbejdžan, Bjelorusija, Kina ,Kuvajt, Katar, Rusija, Turska).

Jermenija, Kazakstan, Egipat i Saudijska Arabija su imale sezonsko ukidanje viza za ulazak u Crnu Goru iz turističkih razloga između aprila i oktobra.

EU je u februaru dodala Vanuatu na svoju listu zemalja sa obaveznom vizom.

Crna Gora će takođe morati da se uskladi sa tom odlukom u budućnosti.

