Nebojša Rodić ambasador Srbije u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Nebojša Rodić, ukazom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, postavljen je na dužnost ambasadora te države u Crnoj Gori.

U Službenom glasniku Srbije objavljen je Ukaz o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Srbije u Crnoj Gori, prenosi N1.

„Postavlja se Nebojša Rodić na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Srbije u Crnoj Gori“, objavljeno je u Službenom glasniku.

Navodi se da ukaz stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Srbije.

