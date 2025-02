Neadekvatna psihološka pomoć umanjuje kvalitet života

Podgorica, (MINA) – Neadekvatna psihološka pomoć i podrška u kriznim situacijama umanjuju kvalitet života i smanjuju sposobnost aktivnog učešća u društvu, rekla je sekretarka Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, Mersida Aljićević.

Ona je, na osnivačkoj Skupštini Komore psihologa Crne Gore, kazala da je posljednjih godina izraženo prisustvo problema mentalnog zdravlja, koji se indirektno odražava na fizičko zdravlje pojedinaca.

Aljićević je, kako je saopšteno iz Ministarstva, dodala da je izraženo i nezadovoljstvo građana zbog neadekvatne podrške u prevazilaženju kriznih situacija i saniranju teškoća psihološke prirode.

„Neadekvatna pomoć i podrška u kriznim situacijama imaju za posljedicu umanjenje kvaliteta života i smanjenu sposobnost aktivnog učešća u društvu“, kazala je Aljićević.

To, prema njenim riječima, može rezultirati društvenom izolacijom i nezaposlenošću, što je praćeno finansijskim problemima koji iz toga često proističu.

Aljićević je istakla da su nerijetko poslove psihologa obavljale osobe koje nemaju adekvatnu stručnu spremu, zbog čega je izostajala adekvatna zaštita mentalnog zdravlja, kao i prevencija razvoja problema.

„Očekujemo da će se, nakon što je usvojen Zakon o psihološkoj djelatnosti, urediti ova oblast, na način što će korisnici dobijati blagovremenu i adekvatnu stručnu podršku u oblasti zaštite mentalnog zdravlja, a što će spriječiti uvećanje troškova za liječenje posljedica nadekvatnih tretmana“, dodala je Aljićević.

Prema njenim riječima, razlozi za donošenje zakona, bili su osiguranje kvaliteta psiholoških usluga, zaštita javnih politika socijalne zaštite, zaštita djece, zaštita javnog zdravlja.

Aljićević je navela da je zakon usvojen radi zaštite sigurnosti korisnika usluga odnosno osiguranje dostupnih, blagovremenih, sigurnih i kvalitetnih usluga psihologa svim kategorijama građana kojma su potrebne takve usluge.

„Ovim zakonom uređuju se uslovi i način obavljanja psihološke djelatnosti, kontrola kvaliteta stručnog rada, nadležnosti Komore psihologa Crne Gore, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje ove djelatnosti“, rekla je Aljićević.

Ona je precizirala da se psihološka djelatnost obavlja u skladu sa Etičkim kodeksom psihološke djelatnosti i standardima psihološke struke koji obuhvataju primjenu stručno i naučno provjerenih saznanja, metoda, instrumenata, tehnika i postupak.

Aljićević je čestitala psiholozima osnivanje Komore, ističući značaj koji taj događaj ima za dostojanstvo profesije, zaštitu članova, zakonitost i ugled psihološke djelatnosti na teritoriji Crne Gore.

