Ne izlaziti na otvoreno more, veliki rizik od utopljenja

Podgorica, (MINA) – Situacija na moru danas je, zbog pojačanog vjetra, mnogo složenija nego u utorak, kazao je načelnik službe traganja i spašavanja u Upravi pomorske sigurnosti i upravljanja lukama (UPSUL), Žarko Lukšić i upozorio da postoji veliki rizik od utopljenja.

Lukšić je za Portal RTCG rekao da je preporuka vlasnicima plovnih objekata i kupačima da danas ne izlaze na otvoreno more i u vodu, jer je veliki rizik od utopljenja.

On je naveo da su trenutno na Velikoj plaži ogromni talasi i vjetar zapadnog smjera.

Tokom noći, kako je kazao Lukšić, očekuje se jak zapadni i sjeverni vjetar.

“UPSUL je spremna na reagovanje i svi kapaciteti su u pripravnosti”, poručio je Lukšić.

Građanima i turistima je, kako je naveo, za sve informacije dostupan broj Pomorsko-operativnog centra 129.

Na crnogorskom primorju u utorak su stradale dvije osobe – crnogorski državljanin P.M. kod Plavih horizonata i ruski državljanin kod plaže Perazića do.

