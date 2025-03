NATO Samit mladih u aprilu u Budvi

Podgorica, (MINA) – NATO Samit mladih /NATO Youth Summit/, koji će okupiti mlade lidere, donosioce odluka i stručnjake iz oblasti bezbjednosti, sajber i AI tehnologija, biće održan 25 i 26. aprila u Budvi.

Samit će organizovati Atlantski savez Crne Gore (ASCG), u partnerstvu sa NATO alijansom.

“Ovaj značajan događaj, koji se prvi put održava u Crnoj Gori, okupiće mlade lidere, donosioce odluka i stručnjake iz oblasti bezbjednosti, sajber i AI tehnologija, kao i drugih ključnih sektora”, saopšteno je iz ASCG.

Kako su kazali iz te organizacije, učesnici će kroz dinamične diskusije oblikovati odgovore na globalne bezbjednosne izazove i istaći ulogu mladih u kreiranju sigurnije budućnosti.

Navodi se da su ASCG i NATO, kako bi uključili mlade lidere, pokrenuli NATO Youth Summit Challenge – takmičenje namijenjeno mladima od 18 do 35 godina iz zemalja članica i partnerskih država Alijanse.

Iz Atlantskog saveza su rekli da će pobjednici takmičenja dobiti priliku da učestvuju na Samitu mladih uz pokrivene troškove, dok će najbolji među njima imati ekskluzivnu šansu da svoje ideje predstave na događaju pred međunarodnom publikom.

Kako bi se kvalifikovali za učešće u takmičenju, učesnici treba da odgovore na pitanje: „Kako izgleda lider budućnosti?”.

„Očekuje se da razmotre koje su vrijednosti, vještine i osobine ključne za snalaženje u dinamičnom globalnom okruženju, kao i koje konkretne akcije treba preduzeti za izgradnju sigurnijeg svijeta“, naveli su iz Atlantskog saveza.

Oni su pojasnili da prijave mogu biti u različitim formatima – od video prezentacija i umjetničkih izraza poput fotografije, grafičkog dizajna i poezije, do predloga konkretnih politika.

ASCG je pozvao mlade iz zemlje i regiona da iskoriste ovu priliku i postanu dio globalne debate o sigurnosti i liderstvu.

Više informacija o programu i načinu prijave dostupno je na zvaničnoj stranici događaja www.natoyouthsummit.com.

