NATO članice dogovorile povećanje izdvajanja za odbranu

Hag, (MINA) – Lideri Sjevernoatlantskog saveza (NATO) obavezali su se da će do 2035. godine članice Alijanse svake godine trošiti pet odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) na odbranu i bezbjednost.

To se, kako prenosi Radio Slobodna Evropa, navodi u završnoj deklaraciji sa NATO Samita u Hagu, koja je usvojena danas.

Deklaraciju su podržala 32 lidera država članica Alijanse.

“Saveznici se obavezuju da će do 2035. godine ulagati pet odsto BDP-a na godišnjoj osnovi u osnovne odbrambene potrebe i odbrambene i bezbjednosne troškove, kako bi osigurali ispunjenje naših individualnih i kolektivnih obaveza”, kaže se u dokumentu.

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute prethodno je rekao da je jedna od 32 članice Alijanse, SAD, predugo nosila preveliki dio tereta finansiranja tog vojnog saveza i da će to danas biti promijenjeno.

Otvarajući današnji sastanak Sjevernoatlantskog savjeta (NAC), koji je centralni dio dvodnevnog samita NATO-a, Rute je istakao značaj odluke koja se odnosi na povećanje izdvajanja za odbranu i koja je bila očekivana za danas.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS