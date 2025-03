Nastojaće da obezbijede najbolju stomatološku zaštitu

Podgorica, (MINA) – Stomatološka komora Crne Gore u Ministarstvu zdravlja ima iskrenog partnera u zajedničkom nastojanju da crnogorskim građanima obezbijede najbolju stomatološku zaštitu.

To je poručio generalni direktor Direktorata za zdravstvenu zaštitu, regulisane profesije i nadzor nad funkcionisanjem strukovnih regulatornih tijela (komora) u Ministarstvu zdravlja, Ognjen Delić na sinoćnjem otvaranju Petog kongresa stomatologa Crne Gore.

Novi model funkcionisanja stomatologije u Crnoj Gori, kako je objasnio, počivaće na tri ključna stuba razvoja.

“To su vraćanje stomatologije na nivo primarne zdravstvene zaštite, čime jačamo državnu stomatologiju i omogućavamo građanima lakši pristup uslugama”, rekao je Delić.

On je kao stub razvoja naveo unapređenje saradnje sa privatnim ordinacijama koje imaju ugovore sa Fondom za zdravstveno osiguranje.

Delić je kazao da Crna Gora, zahvaljujući stručnom kadru i savremenoj opremi, ima izuzetan potencijal da postane prepoznatljiva destinacija na mapi evropskog dentalnog turizma.

“U tom smislu, pozdravljam intenzivne i konkretne aktivnosti Stomatološke komore Crne Gore. Vjerujem da u vama imamo saveznika i povodom, kako očekujem, opravdano rigoroznih mjera kontrole kako bismo osigurali najviše standarde kvaliteta u stomatološkoj zaštiti”, dodao je Delić.

Vršiteljka dužnosti predsjednice Stomatološke komore, Jelena Bulajić, rekla je da prilika za saradnju sa državnim ustanovama obavezuje Stomatološku komoru da istraje u zalaganju za pravičan i pravedan sistem vrednovanja rada crnogorskih stomatologa, ali i za unapređenje dostupnosti i efikasnosti stomatološke zdravstvene zaštite u našoj zemlji, kazala je.

Govoreći o kvalitetu crnogorske stomatologije, Bulajić je naglasila da je na svjetskom nivou.

“Za razliku od drugih grana medicine, stomatologija u Crnoj Gori raspolaže svim resursima savremene dentalne medicine. Svi stomatološki zahvati mogu biti obavljeni u našoj zemlji, bez potrebe za odlaskom u inostranstvo”, kazala je Bulajić.

Predsjednica Naučnog odbora, Tanja Boljević objasnila je da su programom nastojali da obuhvate najaktuelnije teme – od preventivne stomatologije i ranih intervencija kod djece, pa sve do naprednih hirurških tehnika i digitalnih protokola u protetici.

Predsjednik Organizacionog odbora, Aleksandar Kostić je naglasio što kongresu, uz profesionalce sa višedecenijskim stažom, prisustvuju studenti i mladi ljekari.

On je rekao da kontinuirana edukacija nije samo profesionalna obaveza već i osnov budućeg napretka stomatologije.

“Zato je od izuzetnog značaja da mladi stomatolozi u svojoj zemlji imaju priliku da se sretnu s kolegama čija djela već citiraju u svojim radovima”, kazao je Kostić.

Ovogodišnji kongres se održava pod sloganom “Savremeni pristupi i trendovi u stomatologiji”.

Kongres, koji je okupio preko 350 stručnjaka iz zemlje, regiona i svijeta, traje do 23. marta.

