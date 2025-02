Nastavljena sjednica kolegijuma, prisustvuje i opozicija

Podgorica, (MINA) – Sjednica Kolegijuma predsjednika Skupštine, na kojoj predstavnici parlamentarne većine i opozicije razgovaraju o pronalaženju rješenja za blokadu rada zakonodavnog doma i izlasku iz političke krize, nastavljena je danas u parlamentu.

Sjednica Kolegijuma prekinuta je u petak, nakon što predstavnici većine i opozicije nijesu postigli konsenzus oko rješenja političke krize.

Sjednici prisustvuju predstavnici Demokratske partije socijalista, Socijaldemokrata, Građanskog pokreta URA, Pokreta Evropa sad i Demokrata.

Na sjednicu su došli i predstavnici Demokratske narodne partije, Socijalističke narodne partije, Nove srpske demokratije, Hrvatske građanske inicijative, Bošnjačke stranke i Albanskog foruma.

Nakon sjednice dostavljen je i sporazum o prevazilaženju blokade Skupštine koji je usaglasila parlamentarna većina, a koji predviđa da Skupština traži mišljenje Venecijanske komisije (VK) o prestanku funkcije sutkinji Ustavnog suda Dragani Đuranović i da će ono biti obavezujuće za parlament.

Iz opozicije su saopštili da taj sporazum koji je predložila vlast ne donosi nikakve nove elemente u odnosu na ranije iznijete stavove, što znači da njihova namjera nije dijalog i kompromis već uslovljavanje.

Oni su najavili da će pripremiti sopstveni sporazum za nastavak dijaloga, čije će suštinske odrednice predstaviti ambasadorima Kvinte i Delegaciji Evropske unije u Podgorici na današnjem sastanku.

Iz opozicije su kazali i da su spremni da predlog predstave i parlamentarnoj većini na nastavku sjednice Kolegijuma, koji bi bio oržan tokom ove sedmice.

