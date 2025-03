Nastavljena potraga za majkom i djetetom

Podgorica, (MINA) – Potraga za I.Đ.(30) i njenim maloljetnim djetetom, čiji nestanak je prijavljen u utorak uveče, nastavljena je rano jutros, kazao je vršilac dužnosti komandira Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada, Zdravko Blečić.

On je agenciji MINA rekao da osim vatrogasaca, u potrazi učestvuju i ronioci, rendžeri, komunalna policija iz Zete i mještani.

«Potraga je fokusirana u dijelu poslije mosta Luča do uliva Gornje Morače u Skadarsko jezero», rekao je Blečić.

On je naveo da u potrazi pomaže i dron-tim Direktorata za zaštitu i spašavanja Ministarstva unutrašnjih poslova.

«Veliki je vodostaj Morače, dosta je mutna», rekao je Blečić.

Danilo Mijajlović iz Regionalnog ronilačkog centra, kazao je da je njihov plan ronjenja i podvodnih pretraga prilagođen očekivanim vremenskim uslovima.

“Pa smo i mjere bezbjednosti ronilaca podigli na najveći nivo kako bi se smanjio rizik od povreda usljed nepoboljnih uslova ronjenja”, kazao je Mijajlović.

On je dodao da će im se u skladu sa tim, pridružiti pripadnici ronilačke službe spašavanja vatrogasnih službi iz Nikšića i Kotora.

“Planirana je opsežna akcija pretraživanja kojom će rukovoditi naši iskusni instruktori ronjenja”, kazao je Mijajlović.

Iz policije su ranije pozvali građane da ukoliko posjeduju informacije koje bi mogle pomoći u pronalasku osoba, da bez odlaganja obavijeste Upravu policije putem broja telefona 122 ili da se obrate najbližoj policijskoj stanici.

