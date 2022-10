Nastavljaju se aktivnosti na suzbijanju malignih uticaja

Podgorica, (MINA) – Aktivnosti na suzbijanju malignih uticaja ruskih i drugih strana, nastavljaju se bez ikakvih restrikcija, kazao je premijer Dritan Abazović.

On je novinarima, nakon sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost, rekao da neće dozvoliti da bilo ko zloupotrebi bilo koju instituciju sistema u političke svrhe.

Upitan šta je epilog slučaja špijunaže i da li je novi menadžment Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) došao do novih saznanja o stranim uticajima,

Abazović je kazao da su od Agencije informisani u

domenu u kojem je to moguće.

„Sa obzirom na to da se neke akcije nastavljaju i da su rađene sa partnerskim službama, mislim da ćemo tek u nekom narednom periodu imati konkretnije informacije“, naveo je Abazović.

On je rekao da se mora napraviti dobar monitoring, i dodao da vjeruje da su na dobrom putu.

„Nećemo dozvoliti da bilo ko zloupotrebi bilo koju instituciju sistema u političke svrhe“, poručio je Abazović.

On je kazao da ANB i kompletan sektor bezbjednosti ostaju kredibilan partner međunarodne zaednice.

„Nastavićemo onaj kurs koji nas je i doveo do do toga da nas prepoznaju kao ozbiljnog NATO partnera“, istakao je Abazović.

On je, govoreći o slučaju špijunaže, rekao da su različite mjere preduzete prema 28 ljudi.

Abazović je dodao da je nekom izrečena mjera zabrane ulaska u Crnu Goru, a neko je proglašen za personu non grata.

„Nije zgoreg napraviti analizu, sa obzirom na to da se tu ne radi samo o ruskom uticaju, nego i o drugim“, kazao je Abazović.

Upitan o kojim je još uticajima riječ, on je odgovorio da je riječ gereralno o malignim uticajima.

„Čini mi se da se u javnosti sve svelo na to da je to ruski uticaj. Ukoliko je to neko želio da uradi i iskoristi tu sitauciju da bi napravio štit za nešto što nije možda toliko politički korektno, onda to treba da se obznani“, naveo je Abazović.

Crna Gora, kako je poručio, ima jasan pravac i to je nešto što je neupitno.

„Aktivnosti u suzbijanju malignih uticaja, i ruskih i drugih strana, nastavljaju se bez ikakvih restrikcija“, kazao je Abazović.

On je, odgovarajući na pitanje da li će Vlada dati odobrenje Ministarstvu odbrane da dozvoli da se ukloni spomen ploča u Morinju, rekao da je poznat njegov lični stav, i da je to i dominantni stav Vlade.

Abazović je naveo da nije čuo da je neko protiv spomen obilježja.

„Samo da ne možemo protivzakonito da postavljamo table i obilježja. Imamo opciju da sprovedemo zakonsku proceduru i na taj način legitimišemo tablu“, kazao je Abazović.

On je rekao da će vjerovatno biti riječi i o tekstu koji se nalazi na spomen ploči u Morinju, koji, kako je ocijenio, nije baš potpuno odgovarajući.

„Jer ispade kao da je to nama neko nametnuo da radimo, a da to nijesu radile naše vlasti“, kazao je Abazović.

On je poručio da obilježja koja imaju veze sa zločinima nijesu stvar dnevne politike.

„To je nešto što treba da ostane trajno, kao opomena i znak da se takve stvari više nikada bilo kojoj generaciji ne ponove“, rekao je Abazović.

On je dodao da će danas imati sastanak u Ministarstvu odbrane sa načelnikom Generalštaba.

„Što se tiče table, ponavljam stav koji je jasan i nedvosmislen – tabla da, ali u skladu sa zakonom“, naveo je Abazović.

On je, odgovarajući na pitanje da li će URA podržati inicijative za skraćenje mandata Skupštini i vanredne parlamentarne izbore, ukoliko se one pojave, kazao da u toj partiji smatraju da je neminovno da se ide ka rješavanju političke krize, odnosno političke konfuziije koja postoji u Crnoj Gori.

Izbori su, kako je rekao, rješenje koje je potpuno optimalno.

„Imali smo lokalne izbore, imamo promjenu malo konfiguracije političke scene“, kazao je Abazović.

To sve, kako je naveo, treba nekako legitimisati i kroz državni parlament.

„Nemam ništa protiv toga, naprotiv, mislim da je to dobro rješenje. Međutim, moramo da dogovorimo datum izbora, da li će to biti zajednički parlamentarni i predsjednikčki. Sasvim je logično da unutar političkog spektra vidimo šta je najbolje rješenje“, kazao je Abazović.

On je ocijenio da je atmosfera nakon lokalnih izbora održanih u nedjelju drugačija i da su splasnule tenzuje.

Abazović je rekao da se demonopolizovala scena.

„Jača i građansko biće bez obzira na sve, tako da mislim da bi bilo dobro da novim izborima dobijemo novu konfiguraciju državnog parlamenta i onda rješavamo druge nagomilane probleme“, dodao je Abazovića.

Na pitanje da li će od ministra Filipa Adžića, koji rukovodi resorom odbrane, tražiti poništavanje odluke o uspostavljanju vojnog poligona na Sinjajevini, on je odgovorio da je stav URA-e nedvosmislen.

„Mi smo za očuvanje prirodnih ljepota Crne Gore, to je jedan od najvećih pašnjaka u Evropi“, dodao je Abazović.

On je rekao da nije siguran da bi Agencija za zaštitu životne sredine ikada mogla dati saglasnost za izgradnju vojnog poligona na tom mjesu.

„Moj stav je da Vojsci Crne Gore treba poligon. On ne mora da bude na Sinjajevini, ali moramo da nađemo novu lokaciju gdje naši vojnici mogu da vježbaju“, istakao je Abazović.

Na pitanje da li Vlada ima mehanizam da pomogne bolnici u Meljinama, on je odgovorio da i na tome rade.

Abazović je rekao da je ministar finansija Aleksandar Damjanović imao sastanak sa specijalnim državnim tužiocem, sa obzirom na to da su Meljine predmet procesa u Specijalnom državnom tužilaštvu.

„Ukoliko budu mogli da nađu zakonski osnov da se skinu mjere vezano za Meljine, kako bi ta bolnica mogla da bude preuzeta od države. Mi smo zainteresovani da je preuzme država u potpunosti, bez nekih tereta“, naveo je Abazović.

