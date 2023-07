Nastaviti sa povećanjem transparentnosti izborne administracije

Podgorica, (MINA) – Novi Zakon o izboru odbornika i poslanika mora postaviti visoke standarde transparentnosti i otvorenosti Države izborne komisije (DIK), opštinskih izbornih komisija (OIK) i biračkih odbora, poručili su iz Centra za demokratsku tranziciju (CDT).

Iz te nevladine organizacije (NVO) su kazali da je, za razliku od 2016, 2018. i 2020. godine, u prethodna dva izborna ciklusa DIK napravio korak naprijed i povećala transparentnost svog rada.

Kako su naveli, većina relevantnih informacija bila dostupna svim zainteresovanim stranama, a sjednice DIK-a su bile otvorene za medije i zainteresovanu javnost.

U CDT-u smatraju da je to rezultat inicijative nestranačkih članova komisije i da ga partijska većina može promijeniti onda kad joj to bude odgovaralo.

“Zato se u novom Zakonu o izboru odbornika i poslanika moraju postaviti visoki standardi transparentnosti i otvorenost DIK-a, opštinskih izbornih komisija (OIK) i biračkih odbora”, ocijenili su iz CDT.

Prema njihovim riječima, drugi dio pravila transparentnosti treba precizirati podzakonskim aktima.

“U sprovođenju ovih odredbi potrebno je predvidjeti sistem nadzora i adekvatnih sankcija”, rekli su iz CDT-a.

Kako su dodali, potrebno je omogućiti i direktan prenos toka sjednica DIK-a, a što je najavljeno da će se desiti u najskorijem roku.

Iz CDT-a su ocijenili da DIK mora drastično promijeniti pristup korišćenju tehnologija, ali i početi da se baviti izbornom statistikom i predstavljanjem podataka.

“Ovo se odnosi na sve segmente izbornog procesa, a početak ove promjene bila bi priprema nove, tehnički, sadržinski i vizuelno značajno kvalitetnije internet stranice”; rekli su uz te NVO.

Oni smatraju da je potrebno razvijati modele saradnje i komunikacije sa svim zainteresovanim stranama u izbornom procesu – partijama, medijima, NVO, akademskom i međunarodnom zajednicom.

