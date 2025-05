Nastavak jačanja saradnje Crne Gore i UN za održivi razvoj

Podgorica, (MINA) – Saradnja Vlade Crne Gore i tima Ujedinjenih nacija (UN) u zemlji u potpunosti je usklađena sa nacionalnim prioritetima države, prevashodno ispunjenju Agende održivog razvoja i pridruženju Evropskoj uniji (EU).

To je ocijenjeno na sastanku Nadzornog odbora za praćenje implementacije petogodišnjeg Okvira saradnje UN i Vlade za održivi razvoj 2023-2027, kojim su ko-predsjedavali potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović i vršilac dužnosti rezidentnog koordinatora u Crnoj Gori Dijego Sorilja.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), učesnici sastanka su sumirali ključne rezultate ostvarene u prethodnom periodu, kao i planove za narednu godinu koje Vlada i sistem UN u zemlji zajednički sprovode, u sklopu implementacije strateškog petogodišnjeg Okvira saradnje 2023-2027.

Ibrahimović je naglasio značaj snažnog partnerstva sa sistemom UN u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i jačanju temelja demokratskog društva u Crnoj Gori.

On je zahvalio Kancelariji rezidentnog koordinatora i predstavnicima svih resora i agencija UN na profesionalnom i posvećenom pristupu, uloženim naporima i ostvarenom napretku.

„Rezultati ostvareni tokom prošle godine predstavljaju čvrst temelj za dalje unapređenje zajedničkog djelovanja“, kazao je Ibrahimović.

On je istakao da je Crna Gora opredijeljena za efikasno i odgovorno multilateralno djelovanje, zasnovano na principima vladavine prava i poštovanju ljudskih prava i sloboda.

„Crna Gora, u svjetlu aktuelnih geopolitičkih kretanja, zalaže za efikasnije, djelotvornije i transparentnije UN, spremne da odgovore na sve izazove 21. vijeka“, naglasio je Ibrahimović.

Sorilja je rekao da je Crna Gora prepoznata po svom aktivnom članstvu u UN i posvećenosti multilateralizmu.

“U današnjem globalnom okruženju obilježenom sukobima i neizvjesnošću, jačanje saradnje među državama je od vitalnog značaja“, kazao je Sorilja.

On je istakao da se UN suočavaju sa ozbiljnom krizom likvidnosti, što zahtijeva transformativno razmišljanje o tome kako i gdje se resursi raspoređuju.

“Međunarodna konferencija UN o finansiranju razvoja koja će se održati u Sevilji u julu fokusiraće se na reformu finansijske arhitekture i rješavanje finansijskih izazova kako bi se omogućila hitno potrebna investicija za ostvarivanje Ciljeva održivog razvoja”, rekao je Sorilja

On je podsjetio na strateški dokument UN „Pakt za budućnost”, koji su usvojile država članica na Samitu za budućnost prošle godine, a čiji je cilj modernizacija međunarodne saradnje kako bi se odgovorilo na trenutne realnosti i izazove.

Sorilja je istakao snažno partnerstvo Crne Gore i Un, naglasivši da sistem UN u zemlji ostaje posvećen pružanju podrške Vladi na putu ka EU i u ostvarivanju Agende održivog razvoja do 2030.

Petogodišnji plan razvoja – Okvir saradnje UN za održivi razvoj, koji zajednički realizuju 19 agencija UN i crnogorska Vlada u saradnji sa nacionalnim i međunarodnim partnerima, definiše podršku sistema UN u Crnoj Gori u tri strateške oblasti.

Te oblasti su inkluzivni ekonomski razvoj i održivost životne sredine, razvoj ljudskog kapitala, smanjenje ranjivosti i socijalna inkluzija i socijalna kohezija, upravljanje usmjereno na ljude, vladavina prava i ljudska prava.

