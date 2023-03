Narednih dana odluka o eventualnoj podršci predsjedničkom kandidatu

Podgorica, (MINA) Albanska alternativa (AA) narednih dana donijeće odluku o eventualnoj podršci nekom kandidatu za predsjednika Crne Gore, rekao je politički direktor te stranke Maraš Dukaj.

On je kazao da je AA kontaktirana od štabova troje predsjedničkih kandidata, dodajući da će se, u skladu sa obavezom i odgovornošću koju imaju kao ozbiljna partija, odazvati pozivima za sastanke.

“Svjesni značaja eventualne podrške najjače političke partije Albanaca u Crnoj Gori nekom od kandidata, odluku ćemo donijeti narednih dana, nakon konsultacija unutar stranke”, naveo je Dukaj.

