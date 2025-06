Naredne sedmice dodjela nagrada najboljim učenicima

Podgorica, (MINA) – Manifestacija “Dan najboljih”, na kojoj će biti uručene nagrade najboljim učenicima završnih razreda osnovnih i srednjih škola, biće organizovana u ponedjeljak i utorak u Podgorici.

Manifestacija na Trgu nezavisnosti, koju organizuje Sekretarijat za kulturu Glavnog grada, posvećena je dobitnicima diplome “Luča”, kao i polumaturantima i maturantima koji su osvojili neko od prva tri mjesta na državnom takmičenju.

Iz Sekretarijata za kulturu Glavnog grada najavljeno je da će biti nagrađena 284 najbolja učenika osnovnih škola, od kojih 267 dobitnika diplome “Luča” i 17 učenika koji su osvojili neko od prva tri mjesta na državnom takmičenju.

“Nagrade će dobiti i 292 srednjoškolca – od kojih su 266 dobitnici diplome “Luča”, dok je 26 učenika osvojilo neko od prva tri mjesta na državnom takmičenju”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će nagrade najboljim učenicima osnovnih škola uručiti gradonačelnik Podgorice Saša Mujović, a učenicima srednjih škola predsjednica Skupštine Glavnog grada Jelena Borovinić Bojović.

Manifestacija “Dan najboljih” biće organizovana u okviru Podgoričkog kulturnog ljeta.

