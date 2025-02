Napadnuta medicinska sestra, Nezavisni sindikat poziva nadležne da reaguju

Podgorica, (MINA) – Medicinska sestra Snežana Popović napadnuta je u noći između četvrtka i petka u Urgentnom centru Kliničkog centra Crne Gore (KCCG), rekli su iz Nezavisnog sindikata KCCG i pozvali nadležne na hitnu reakciju.

Iz Nezavisnog sindikata osudili su napad na Popović koji se dogodio u dva sata i 30 minuta.

„Ovaj čin nasilja predstavlja alarmantno ugrožavanje bezbjednosti onih koji svakodnevno, požrtvovano i posvećeno brinu o zdravlju svih građana. Ne smijemo ćutati dok oni koji spasavaju živote postaju mete agresije ”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su medicinski radnici stub društva.

„Svaki napad na njih je direktan napad na zdravstvo, humanost i osnovne vrijednosti našeg društva. Nezavisni sindikat KCCG apeluje za hitnu reakciju nadležnih organa, i uvođenje oštrijih mjera zaštite zdravstvenih radnika na radnom mjestu”, navodi se u saopštenju.

Iz Nezavisnog sindikata su poručili da je dosta nasilja nad medicinskim osobljem.

„Zaštita zdravstvenih radnika mora biti prioritet, jer napad na njih nije samo napad na pojedinca već na cijeli zdravstveni sistem”, kaže se u saopštenju.

Nezavisni sindikat poručuje da neće dozvoliti da oni koji liječe i spasavaju živote rade u strahu za sopstvenu bezbjednost.

