Nakon odluke nadležnih odrediće se o podršci Kovačeviću

Podgorica, (MINA) – Nikšićki odbor Građanskog pokreta (GP) URA će se o daljoj podršci predsjedniku Opštine Marku Kovačeviću odrediti nakon konačne odluke nadležnih institucija i utvrđivanje činjeničnog stanja, saopšteno je iz te partije.

Iz Uprave policije ranije je saopšteno da će protiv Kovačevića biti podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je, prilikom intoniranja himne na svečanosti u Nikšiću, povrijedio ugled Crne Gore,

Iz nikšićke URA-e su kazali da oštro osuđuju svaki čin koji može čak i ukazati na nepoštovanje državnih simbola Crne Gore.

„Od javnih funkcionera, a pogotovo od nosilaca državnih i lokalnih vlasti, koje funkcije obavljaju u interesu svih građanki i građana, najmanje što se očekuje je da poštuju državne simbole naše države“, kaže se u saopštenju te partije.

Navodi se da nije za očekivati da država ikome „utjeruje” patriotizam, ali da nije prikladno ni nipodaštavati emocije onih koji ih istinski osjećaju za svoju domovinu.

U GP URA, kako su kazali, smatraju da je obaveza države da zakonski sankcioniše nepoštovanje državnih simbola koje ima za cilj ponovno pravljenje vještačkog jaza na nacionalnoj osnovi među građanima.

„Zato tražimo od svih javnih službenika i funkcionera da se prema simbolima države, od koje im nimalo ne smeta da uredno i redovno primaju platu, odnose s poštovanjem, kako i dolikuje pozicijama na kojima se nalaze“, naveli su iz nikšićke URA-e.

Oni su pozdravili pravovremenu reakciju nadležnih organa i rekli da vjeruju da će taj slučaj brzo biti zatvoren.

„U skladu sa utvrđenim činjeničnim stanjem i konačnom odlukom nadležnih institucija povodom ovog događaja, GP URA Nikšić će se odrediti i u dijelu dalje podrške aktuelnom predsjedniku Opštine“, navodi se u saopštenju.

