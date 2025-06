Nagrade za najbolje novinarske priče o pregovaračkim poglavljima

Podgorica, (MINA) – Novinarske Vijesti, Danijela Lasica i Svetlana Mandić, i novinarka Televizije Nova Danica Janković pobjednice su ovogodišnjeg konkursa za najbolje novinarske priče o pregovaračkim poglavljima, koji je organizovalo Ministarstvo evropskih poslova (MEP).

Lasica je osvojila prvu naradu za priču o zaštiti intelektualne svojine nakon zatvaranja Poglavlja 7, druga nagrada pripala je Mandić za priču o preduzetništvu i industrijskoj politici u kontekstu Poglavlja 20, dok je trećeplasirana Janković nagrađena za priču o značaju zatvaranja Poglavlja 7 kroz konkretne primjere iz prakse.

Njima je nagrade uručila ministarka evropskih poslova, Maida Gorčević ističući važnost ovakvih inicijativa u približavanju evropskih integracija građanima.

„Svjesni smo da evropski put često djeluje apstraktno, tehnički i administrativno. Upravo zato konkursi poput ovog imaju poseban značaj jer podstiču novinare da kroz autentične priče prikažu kako se evropske vrijednosti i standardi odražavaju na život običnog čovjeka – od zaštite autorskih prava i digitalne bezbjednosti, do jačanja konkurentnosti domaće privrede”, kazala je Gorčević.

Kako je saopšteno iz MEP-a, dobitnice su se zahvalile na priznanju, naglašavajući da ovakve nagrade predstavljaju motivaciju za dalji rad i afirmaciju novinarstva koje promoviše znanje, razvoj i kvalitet života.

Konkurs je MEP organizovalo u sklopu kampanje „28 do 28“, uz podršku Evropske unije (EU), kroz projekat EU4ME.

Cilj kampanje je da građanima približi značaj i konkretne koristi koje proizilaze iz zatvaranja pregovaračkih poglavlja u procesu pristupanja Crne Gore EU.

Ove godine poseban fokus bio je na poglavljima koja su zatvorena krajem prošle godine, a koja se tiču intelektualne svojine, informatičkog društva i medija, preduzetništva i industrijske politike, kao i na očekivanom zatvaranju Poglavlja 5 – Javne nabavke.

Iz MEP-a su kazali da su ovogodišnje nagrađene priče pokazale na jasan način kako evropske integracije utiču na svakodnevni život – kroz teme kao što su zaštita autorskih prava, podrška preduzetnicima i usklađivanje sa evropskim pravilima.

„Kroz novinarski rad, građanima su približeni stvarni efekti promjena koje Crna Gora sprovodi na putu ka članstvu u EU“, naveli su iz Ministarstva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS