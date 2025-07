Nagrade istaknutim pripadnicima i organizacijama dijaspore

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo dijaspore odabralo je dobitnike nagrada istaknutim pripadnicima i organizacijama dijaspore, u znak priznanja za izuzetan doprinos očuvanju nacionalnog identiteta, razvoju kulturnih, naučnih i humanitarnih veza sa maticom, unapređenju privrednog partnerstva sa Crnom Gorom, kao i promociji države u inostranstvu.

Iz Ministarstva dijaspore je saopšteno da su donijeli Odluku o dodjeli nagrada, koje Crna Gora ove godine peti put dodjeljuje svojim iseljenicima, odnosno organizacijama dijaspore – iseljenika.

Iz tog Vladinog resora su naveli da im je pristiglo 38 inicijativa, za ukupno 33 kandidata, odnosno 26 pripadnika dijaspore-iseljenika i sedam organizacija.

„Nagrade su rezultat pažljive selekcije i temelje se na inicijativama i dugogodišnjem radu pripadnika naše dijaspore, koji svojim angažmanom doprinose jačanju veze sa domovinom i predstavljaju pozitivan primjer zajedništva, predanosti i ljubavi prema korijenima“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je nagradu za očuvanje državnog identiteta i pripadnosti Crnoj Gori dobio Marinko Ćulafić iz Albanije, a za doprinos u oblasti kulture Miloš Karadaglić iz Ujedinjenog Kraljevstva.

Kako se dodaje, nagrada za doprinos u oblasti nauke pripala je Vasiliju Mijoviću iz Sjedinjenih Američkih Država, a za doprinos unapređenju privrednog partnerstva sa Crnom Gorom posthumno će biti dodijeljena Miodragu Kostiću iz Srbije.

Iz Ministarstva su kazali da je nagrada za dobročinstvo pripala humanitarnoj organizaciji “Bratska ruka” iz Švajcarske, a za doprinos u oblasti sporta Refiku Šabanadžoviću iz Bosne i Hercegovine.

Kako su rekli, nakon detaljnog razmatranja pristiglih inicijativa, ovogodišnji predlozi za Nagradu za doprinos u oblasti diplomatije i promocije Crne Gore nijesu u potrebnoj mjeri opredijelili Komisiju za donošenje pozitivne odluke.

„S tim u vezi, članovi Komisije jednoglasnog su stava da se u cilju očuvanja značaja koji nagrada ima, ove godine ona ne dodijeli, smatrajući da će se takvim pristupom sačuvati smisao i javna poruka koju Nagrada za doprinos u oblasti diplomatije i promocije Crne Gore šalje kako dijaspori, tako i sveukupnoj crnogorskoj javnosti“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, vrednujući izuzetan doprinos i zasluge postignute u određenim oblastima saradnje sa dijasporom-iseljenicima, kao i dugogodišnji angažman i posvećenost u radu, ministar dijaspore Mirsad Azemović donio odluku o dodjeli Povelje za izuzetan doprinos u očuvanju i njegovanju nacionalnog, kulturnog i državnog identiteta u Srbiji Čedomiru Čupiću.

Azemović je donio odluku da se plaketa za izuzetan doprinos u oblasti unapređenja privrednog partnerstva sa Crnom Gorom dodijeli Vladislavu Popoviću, a za izuzetan doprinos u oblasti zaštite prava i položaja dijaspore-iseljenika Osmanu Destanoviću.

Iz Ministarstva su čestitali svim dobitnicima nagrada i priznanja i najavili da će ceremonija dodjele biti upiličena 25. jula u Podgorici.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS