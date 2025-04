Nadležni da saopšte na koji način građani mogu ostvariti besplatnu stomatološku zaštitu

Podgorica, (MINA) – Udruženje Roditelji pozvalo je nadležne da hitno javno saopšte na koji način građani Crne Gore mogu ostvariti besplatnu stomatološku zaštitu.

Iz tog udruženja su istakli da roditelje i djecu ne interesuju međusobna prepucavanja i sukobi, već da žele da znaju kada i gdje mogu da dobiju besplatne stolomatološke usluge na koje imaju zakonsko pravo.

Oni na to, kako se ističe u saopštenju, ne mogu da čekaju ni do kraja ove, ni do kraja bilo koje druge sedmice.

“Pozivamo ministarstva zdravlja i finansija, Fond za zdravstveno osiguranje (FZO) i Stomatološku komoru da hitno javno odgovore da li danas, sjutra ili preksjutra dijete, trudica, osoba sa invaliditetom mogu otići kod zubara i dobiti besplatnu stomatološku zaštitu”, poručili su iz Udruženja Roditelji.

Oni su kazali da ne sumnjaju da je teško pronaći zajednički jezik i zadovoljiti interese obje strane.

“Jer je opšte poznato koliko je problema u oblasti stomatološke zaštite za ranjive kategorije stanovništva, koji se godinama ne rješavaju i koji direktno utiču i na kvalitet usluge”, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da to svakako nije opravdanje

za prekide u pružanju besplatnih stomatoloških usluga.

Iz Udruženja Roditelji su podsjetili da je nedavno bilo i prekida u pružanju stomatoloških usluga za dio građana dok je bila u toku neka vrsta bojkota stomatolokih ordinacija koje imaju ugovor sa FZO.

“U tom periodu su nas roditelji obavještavali da su stomatolozi vraćali njhovu djecu uz obrazloženje da je štrajk u toku”, kazali su iz Udruženja, dodajući da je i tada izostalo zvanično obavještenje nadležnih institucija.

Oni su naglasili da je prethodnih godina više puta, pa čak i iz instititucija sistema, javnosti ukazivano da je oralno zdravlje djece na izuzetno lošem nivou i da se hitno nešto mora promijeniti, posebno kada je riječ o preventivi.

“Molimo vas da ovaj apel shvatite ozbiljno i već danas obavijestite građane na koji

način mogu da ostvare besplatnu stomatološku zaštitu u ovoj zemlji”, zaključuje se u saopštenju Udruženja Roditelji.

