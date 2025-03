Nadležni da preduzmu snažnije mjere za okončanje dječjih brakova

Podgorica, (MINA) – Dječji brakovi predstavljaju ozbiljno kršenje prava djeteta, upozorili su iz UNICEF-a i pozvali kreatore politika, prosvjetne radnike i lokalne zajednice da preduzmu snažnije mjere za okončanje tih brakova i osiguranje kvalitetnog obrazovanja za sve djevojčice.

Iz UNICEF-a su, povodom Međunarodnog dana žena, kazali da svako dijete ima pravo da raste bezbjedno, bude obrazovano i da slobodno bira svoju budućnost.

„Dječji brakovi predstavljaju ozbiljno kršenje prava djeteta. Radi se o i ozbiljnom problemu koji nesrazmjerno pogađa djevojčice iz romske i egipćanske zajednice u Crnoj Gori“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da prema nalazima istraživanja višestrukih pokazatelja stanja prava žena i djece (MICS), koje su sproveli MONSTAT i UNICEF, iz 2018. godine, više od trećine romskih i egipćanskih djevojaka u dobi od 15 do 19 godina već je u braku ili živi s partnerom.

„Istraživanja vjerodostojno pokazuju da je obrazovanje jedan od najmoćnijih alata za sprečavanje dječjih brakova“, navodi se u saopštenju.

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Mikele Servadei kazao je da je zadržavanje djevojčica u školama ključno za okončanje dječjih brakova.

„Svakom dodatnom godinom obrazovanja značajno se smanjuje rizik od ranog braka, a djevojčicama se pruža budućnost koja donosi izbore i mogućnosti“, rekao je Servadei.

Iz UNICEF-a su rekli da to potvrđuju i podaci.

„Prije 18 godine udaje se 59 odsto Romkinja i Egipćanki s niskim obrazovanjem ili bez ikakvog formalnog obrazovanja. Međutim, među onima koje završe srednju školu taj broj pada na 25 odsto“, rekli su iz UNCIEF-a.

Kako bi se borio protiv dječjih brakova, UNICEF, kako se dodaje, jača sisteme podrške u zajednicama i školama.

“Uz pomoć UNICEF-a, razvijen je modul u okviru obrazovnog informacionog sistema koji pomaže da se identifikuju djeca koja su u riziku od napuštanja školovanja i koji omogućava hitnu reakciju nastavnika i uprave škole“, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, UNICEF i Evropska unija trenutno podržavaju obuku prosvjetnih radnika u 11 opština s velikim brojem učenika iz romske i egipćanske zajednice kako bi efikasno koristili taj sistem.

„Neophodno je proširiti ulogu romskih medijatora u obrazovanju“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da će izmjene zakonske regulative omogućiti angažman većeg broja romskih medijatora u osnovnom i predškolskom obrazovanju, čime će se osigurati bolja komunikacija između porodica i škola i smanjiti stopa napuštanja školovanja.

Iz UNICEF-a su rekli da okončanje dječjih brakova nalaže multisektorski pristup koji se bavi osnovnim uzrocima, među kojima je i siromaštvo djece.

„Proširenje mjera socijalne zaštite, podrške roditeljstvu i programa rada na terenu suštinski je važno za pružanje pomoći romskim i egipćanskim porodicama, kao i za smanjenje finansijskih pritisaka koji doprinose ranim brakovima“, kaže se u saopštenju.

Iz UNICEF-a poručuju da neophodna i jača pravna zaštita.

„Uprkos preporukama Ujedinjenih nacija i naporima Ženskog kluba Skupštine, tek predstoji rad na podizanju minimalne zakonske dobi za sklapanje braka na 18 godina“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je usklađivanje nacionalnih zakona s međunarodnim standardima u oblasti dječjih prava presudno za zaštitu sve djece od ranih i prisilnih brakova.

